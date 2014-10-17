金属期市：伦铜反弹，因美国就业数据缓解全球成长忧虑

LME其他合约周四在触及一系列低位后反弹0.5%-1%。周四LME期锌 下跌至逾三个月低位，LME期镍 触及七个月低位，LME期铅 与LME期锡 分别触及17个月与15个月低点。

美国上周初请失业金人数降至14年低点，9月工业生产大幅增长，这些正面信号帮助缓解了外界对于美国经济前景的担忧。

经过了两年的短暂平静，欧元区再度面临金融市场的冲击。经济成长停滞，通胀率持续偏低，法国和意大利预算问题，希腊的政治风险也在不断升高，这些因素导致市场动荡。2009年欧元区债务危机正是发端于希腊。

一项路透调查显示，第三季中国经济成长速度可能为逾五年来最慢，因房市走低压抑需求。中国以降息等较积极政策措施因应的机会升高。中国将于10月21日公布国内生产总值(GDP)数据。

LME期铝价格低迷、能源成本高涨，以及中国新一波产能浮现，已令许多铝矿制造商减产，甚至完全关厂。(完)

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