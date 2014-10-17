长江期货：沪锌现货维持高升水，或出现阶段性供应缺口

标题新闻：中国外长王毅敦促朝鲜停止导弹和核试验，提醒各方武力不能解决分歧只会造成更大灾难
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以下内容节选自10月17日的《期货日报》：
近期市场揭晓的宏观数据悲观，锌在传统消费旺季“银十”中遭受打压，主力合约节后累计跌幅达3.04%。
矿山减产或关闭将导致市场供应不足，使得锌市利多增加。从长期供应看，新增矿资源可满足市场需求，但老矿的提前关停会导致全球供应出现阶段性缺口，为资金下一轮炒作埋下伏笔。
今年下游消费并未呈现出明显旺季消费特征，但现货市场延续三季度以来库存少，现货紧张的局面。10月16日上海金属报0#锌现货最小升水为275元/吨，尽管下游按需消费，但高升水得以维持表明市场需求较好。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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整体乾散货运价指数下跌25点，或2.2%，报1,109点，本周周线下跌约7%。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。