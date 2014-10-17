长江期货：短期需求及改革红利等利好为大连焦炭注入小幅上涨动力

在经济下滑叠加结构调整的大背景下，从大周期看，焦炭市场弱势格局不会轻易改变，行业盈利仍将长期处于底部徘徊。但从短周期看，政策利好，以及阶段性补库存将主导短期市场节奏，焦炭价格或出现阶段性的小平台回升。预计焦炭期货价格重心将抬升至1120-1150元/吨附近。

数据下行，显现宏观经济仍面临较大的下行压力。未来一段时间内，国内经济走势仍主要取决于房地产调整和政策放松之间的角力。房地产周期调整带来下行压力，而政策放松带来边际改善。由于政策放松主要是对增长下行压力的回应和对冲，因此不可能出现“大水漫灌”式的强刺激政策。基建投资高速增长不足以对冲房地产投资下滑造成的固投增幅放缓风险，行业需求在缺乏政策刺激下仍难以恢复。从大周期看，煤焦钢市场难以出现大的反弹。(完)