《路透调查综述》欧元区步履维艰，压抑全球经济成长和通胀

英国9月通胀率大幅放缓至仅1.2%，为五年来最低，并且预计在明年底之前都不会达到英国央行2%的目标水准。

英国经济成长一直相对稳健，明年每季增速料从上季的0.7%仅小幅放缓至0.6%，与9月时的预估一致。

**新兴市场成长滞后**

成长乏力并不仅仅是发达经济体的担忧。主要新兴市场国家如巴西在重振经济方面也步履维艰，其成长速度尚未恢复到2008-09年金融危机之前的水平。

根据调查，拉美经济面临数年的增长疲弱和市场波动，分析师再度大幅下调该地区经济成长预估。

“我们很快会回到危机前的成长水平，这种看法真的只是一厢情愿，”英国咨询公司Maplecroft的拉美地区分析师Michael Henderson表示。

路透对335家中国企业的分析显示，企业今年的资本支出料减少约7%，创全球金融危机以来最大年度降幅。