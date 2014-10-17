台湾债市：五年券殖利率随美债弹升，交易商放空审慎

路透台北10月17日 - 台湾五年公债103/15 殖利率周五盘初弹升。因昨晚美债价格下挫，不过交易商心态转为逢高补货，且今日登场的10年增额券103/13R 并未开太高，令殖利率反弹幅度受限。

交易商认为，债市殖利率经过急跌，技术面有修正负乖离过大的必要。不过趋势面偏多，交易商操作心态也从出脱部位且反手做空，转变成必须逢高拿货因应变局。在此情形下，债市短线修正的幅度将不致太大。

“气氛谨慎，与周末有关吧，担心会出事。”一位银行交易员说。

另一票券商交易员则称，从今天103/13R开始发行前交易的表现来看，虽然仍有基于避险需求的空单，但空头心态显然相当保守。既然10年券殖利率走高幅度有限，五年券也会压在相对低档。

美国公债价格周四下挫，在上日大涨后遭遇获利了结，且美股回稳。指标10年期公债 跌23/32，收益率报2.172%，上日因对全球经济的担忧，10年期公债价格猛涨三个大点。

预估指标公债主要交投区间： •五年公债103/15 ：1.14-1.17% •10年增额公债103/13R ：1.58-1.62%

本地时间09:55时最新报价： •103/15期五年公债殖利率弹1.05基点报1.1505%。 •10年增额公债103/13R发行前交易殖利率报1.6008%。

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