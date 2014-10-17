路透调查：出口增温料提振加拿大明年经济加速成长，惟需慎防房市修正

* 2015年加拿大GDP成长率均值料为2.5%
* 出口增温将提振经济成长
* 多数分析师担心房市崩跌的风险
路透多伦多/班加罗尔10月16日 - 路透调查显示，出口加速将促进加拿大经济明年更强劲增长；但调查中许多预估者都担心房市出现修正的风险。
美国复苏疲软和油价震荡也可能令加拿大的经济扩张承压，这两个因素亦是受访分析师所举全球经济增长明年面临的一些风险。
根据过去一周对32位经济分析师进行的调查预期中值，加拿大今年经济料成长2.3%，明年成长率则料加速至2.5%。
此次调查预估值和7月时调查结果相仿，略高于加拿大央行的估计。
13名分析师中有10名称，他们有信心近来出口的加速将持续提振经济。
美国经济复苏加速料成为推进加拿大出口的力量，因出口商可望受惠于需求改善及加元走贬。
“不管我们做什么，希望他们有更大需求，”BMO Capital Markets资深分析师Benjamin Reitzes称。
然而并非所有分析师都那么乐观。
“出口可能仅缓步改善。这股复苏的力道将不会引人注目，”Capital Economics加拿大经济分析师David Madani认为。
更糟的是，13名回答一道附加问题的分析师中，除两人外，其余均表示对加拿大的房屋价格有某种程度的担忧。加国房价经过一波大涨后，可能免不了出现急剧跌幅。
调查还显示，通胀率料守在略低于加拿大央行目标的水准，2015年通胀均值料为1.9%，这让央行有按兵不动的余裕。(完)
(编译 张若琪 审校 王兴亚)