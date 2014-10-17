表格: LME金属库存最新变化--10月17日

标题新闻：联合国秘书长古特雷斯对安理会称与朝鲜缺乏沟通渠道是危险的，需要避免误判和误解
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路透伦敦10月17日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)： 品种 最新库存 变动 铜 157,825 +150 锡 9,180 +25 铅 225,050 -500 锌 723,150 -1,625 铝 4,517,475 -8,575 镍 375,492 +930 铝合金 27,500 -60 NASAAC 72,840 -120 *NASAAC为北美特种铝合金.(完) LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS> 品 库存数据 库存分布 品种 库存数据 库存分布 种 铜 <MCU-STOCKS <0#MCUSTX-LOC-G 铅 <MPB-STOCK <0#MPBSTX-LOC-G > RD> S> RD> 铝 <MAL-STOCKS <0#MALSTX-LOC-G 锡 <MSN-STOCK <0#MSNSTX-LOC-G > RD> S> RD> 锌 <MZN-STOCKS <0#MZNSTX-LOC-G 铝合金 <MAA-STOCK <0#MAASTX-LOC-G > RD> S> RD> 镍 <MNI-STOCKS <0#MNISTX-LOC-G NASAA <MNA-STOCK <0#MNASTX-LOC-G > RD> S> RD> 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 龚芳; 审校 李婷仪)
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路透4月28日 - 谷歌母公司Alphabet周四公布第一季获利急升29%，受移动广告及旗下YouTube广告收入急升推动。
路透4月28日 - 微软周四公布会计年度第三季度营收略逊分析师预期，因对其云计算业务的强劲需求，不足以抵消个人电脑业务增长疲弱带来的拖累。