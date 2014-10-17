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货币新闻 | 2014年 10月 17日 星期五 16:10 BJT

表格: LME金属库存最新变化--10月17日

路透伦敦10月17日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：
    
    品种             最新库存            变动
      铜              157,825            +150
      锡                9,180             +25
      铅              225,050            -500
      锌              723,150          -1,625
      铝            4,517,475          -8,575
      镍              375,492            +930
    铝合金             27,500             -60
    NASAAC             72,840            -120
     
    *NASAAC为北美特种铝合金.(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
        
 品  库存数据     库存分布         品种     库存数据    库存分布
 种                                                     
 铜  <MCU-STOCKS  <0#MCUSTX-LOC-G       铅  <MPB-STOCK  <0#MPBSTX-LOC-G
     >            RD>                               S>              RD>
 铝  <MAL-STOCKS  <0#MALSTX-LOC-G       锡  <MSN-STOCK  <0#MSNSTX-LOC-G
     >            RD>                               S>              RD>
 锌  <MZN-STOCKS  <0#MZNSTX-LOC-G   铝合金  <MAA-STOCK  <0#MAASTX-LOC-G
     >            RD>                               S>              RD>
 镍  <MNI-STOCKS  <0#MNISTX-LOC-G    NASAA  <MNA-STOCK  <0#MNASTX-LOC-G
     >            RD>                               S>              RD>
    
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市           COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 龚芳; 审校 李婷仪)
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