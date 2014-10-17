台湾汇市：台币早盘实质交易微幅趋弱，消息面平静交投热情降温

标题新闻：中国外长王毅敦促朝鲜停止导弹和核试验，提醒各方武力不能解决分歧只会造成更大灾难
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路透台北10月17日 - 台币兑美元 周五实质交易盘初略略趋弱，但幅度并不明显。台币在前两日的震荡过后，由于国际消息面及主要货币走势趋于平稳，台币亦在狭幅区间先行整理，预估今日波动不会太大。
汇银人士指出，国际美元趋于稳定，台股早盘亦在平盘附近游走，邻近韩元 波动也不大，台币缺乏交投方向的指引，交易部位进场的意愿不高，仅做微幅的部位调整，对盘势的影响不大。但一早仍见寿险的美元买盘，外资则是双向承作，将观察美元买需午后是否进一步发酵。
〞晚上叶伦要讲话，下下周有FOMC的会议，看起来市场是比较观望。〞一位本地银行交易员说。
另名本地银行交易员则指出，隔夜海外台币NDF的变动亦不大，显示海外对台币的走势预期也陷入两难的局面，暂时估台币大约就在30.400附近来回，并参考国际美元强度、韩元走势及台股等近期影响台币的三大因素，适时做部位调整。
他们预估台币今日交投区间在30.360-30.430间波动。
本地时间10:13时，美元指数 微跌0.03%报84.927；韩元微升至1,061.2元；台湾加权股价指数 跌0.46%报8,594.08点。
盘初台币主要交易区间在30.382-30.401；上交易日主要区间在30.340-30.391。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币的换汇点折价较上交易日尾盘略略收敛，但方向仍不明显；一个月远汇报价 暂报在30.385/30.401左右，上日纽约盘收在30.370。
交易员预测今日集中交易区间：
* 30.360-30.430
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