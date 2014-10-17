《油市解析》美国油价若跌破80美元，将迅速下看75美元甚至进一步暴跌

美国热股：Alphabet第一季获利急升29%，盘初上扬逾4%
路透4月28日 - 谷歌母公司Alphabet周四公布第一季获利急升29%，受移动广告及旗下YouTube广告收入急升推动。
油价上周跌破自2009年开始的五年上升趋势线。在过去五年中，原油价格每次遭遇大跌时都能找到支撑，就算在欧元区债务危机期间也不例外。
“现在的情形是，市场人士更有可能逢高抛售而非逢低买入，”Davis说。
Kase & Co资深分析师Dean Rogers认为，基于费波纳奇波浪理论、结合原油价格自2014年6月水准104.44美元下跌，以及从2011年4月水平106.66美元开始走低的大跌走势进行的预测，80美元是一个关键价位。
Rogers称，油价波动蜡烛图呈现出有利的锤子形态，即油价在盘初大幅下跌后逆转走升，收盘价高于或接近开盘价的情形。这种形态暗示油价修正或许已显露出力竭迹象。
United-ICAP首席技术分析师Walter Zimmerman表示，之后的关键支撑位是73.60和64美元，分别是油价自2008年低点升至2011年高位一波涨势的50%与62%回档位。
Auerbach Grayson的首席分析师Richard Ross指出，若油价再次跌破80或者70美元等整数关口，就有可能迅速引发一波沉重抛压。
“当防线崩溃，就会很快跌至下一道支撑水准，”他说。(完)
路透4月28日 - 谷歌母公司Alphabet周四公布第一季获利急升29%，受移动广告及旗下YouTube广告收入急升推动。
路透4月28日 - 微软周四公布会计年度第三季度营收略逊分析师预期，因对其云计算业务的强劲需求，不足以抵消个人电脑业务增长疲弱带来的拖累。
路透4月28日 - 全球最大晶片生产商英特尔(Intel)周四公布首季营收低于预期，因其关键的数据中心业务表现逊于分析师预估。