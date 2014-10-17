《油市解析》美国油价若跌破80美元，将迅速下看75美元甚至进一步暴跌

油价上周跌破自2009年开始的五年上升趋势线。在过去五年中，原油价格每次遭遇大跌时都能找到支撑，就算在欧元区债务危机期间也不例外。

“现在的情形是，市场人士更有可能逢高抛售而非逢低买入，”Davis说。

Kase & Co资深分析师Dean Rogers认为，基于费波纳奇波浪理论、结合原油价格自2014年6月水准104.44美元下跌，以及从2011年4月水平106.66美元开始走低的大跌走势进行的预测，80美元是一个关键价位。

Rogers称，油价波动蜡烛图呈现出有利的锤子形态，即油价在盘初大幅下跌后逆转走升，收盘价高于或接近开盘价的情形。这种形态暗示油价修正或许已显露出力竭迹象。

United-ICAP首席技术分析师Walter Zimmerman表示，之后的关键支撑位是73.60和64美元，分别是油价自2008年低点升至2011年高位一波涨势的50%与62%回档位。

Auerbach Grayson的首席分析师Richard Ross指出，若油价再次跌破80或者70美元等整数关口，就有可能迅速引发一波沉重抛压。