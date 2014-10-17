更新版 2-新债招标：中国一年国债利率符预期略低于二级，债市多头情绪仍旺

* 一年固息国债中标利率3.5%符预期

* 认购倍数3.13倍显机构介入热情高

* 获15.3亿元追加认购，最终发行235.3亿元

* 资金续宽松对短债发行亦有助力 (新增追加发行结果)

路透北京10月17日 - 中国财政部周五招标的一年期固息国债，中标利率符合预期。交易人士指出，由中国央行年内第三次调降正回购利率激发的债市做多热情仍在延续，且流动性宽松格局不改，助力今日中标结果小幅低于二级水平。

财政部公告显示，今日招标发行的一年期固息国债，获15.3亿元人民币追加认购，最终发行量为235.3亿元，中标利率为3.50%，此前市场预测均值在3.50%，投标倍数3.13倍。另据业内人士透露，该期债边际中标利率3.53%。

“之前觉得加权在3.5%-3.55%都比较正常，不过今天这个边际利率略低。一年国债无考核，不过今天能有3以上的倍数，看来参与的人还是比较多的，说明大家情绪好。“上海一银行交易员称。

根据对今年以来六次一年期国债发行情况的统计，有四次高于预测均值，两次低于均值，绝对偏离差为4-13个基点(bp)。在4月和6月并各有一次未能达到预定发行量。

据交易员透露，二级市场上，剩余期限约0.93年的固息国债140022券 最新成交在3.54%附近。银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，一年期品种最新收益率为3.5672%。

该期债为财政部今年第23期记账式附息国债，采用混合式招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。