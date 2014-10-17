路透调查：经济分析师认为，美联储仍有可能在明年中期前后开始加息

* 美联储料在2015年第二季收紧政策

* 2014年GDP预估略为上修，2015年预估保持不变

* 今明两年的通胀预估下修

路透10月16日 - 路透调查显示，美国联邦储备理事会(美联储)仍然很可能在2015年中左右加息，而且债市低估了政策紧缩速度的可能性超过50%。

此次调查的时间为10月8-15日，期间正值全球股市普遍遭遇抛售。不过调查结果与美国利率期货市场所暗示的截然相反，后者在最近几日已经将首次加息时间预期推迟到明年底。

调查还显示，未来一年全球经济面临的最严重威胁，是欧元区通缩或经济再次萎缩，中国经济成长放缓的风险紧随其后居第二位。

尽管面临诸多风险，但多数回覆者还是预期，美国经济将稳步复苏，明年增幅平均为3.0%，几乎所有回覆者都认为该国就业市场正处在持续稳健复苏的道路上。

“虽然目前面临风险，但美国经济在2015年可能继续以逐渐强劲的步伐复苏，部分因为去杠杆化工作已经大致完成，”Hugh Johnson Advisors投资长Hugh Johnson说。

47位经济学家中有24位表示，美联储很可能在明年6月会议上首次将指标利率由近零水准调高25个基点。

15位认为首次加息会再晚一点，其余八位则认为会早于这个时间。

“经济基本面对前景有利，除非欧元区带来严重冲击，否则经济将会在比过去几年更高的速度上稳定增长，”富国银行资深经济学家Sam Bullard说。

当问及债券和利率市场是否低估了美联储一旦开始收紧政策后的连续加息可能时，38名回覆者有21名表示同意。

本次调查进行期间，美联储副主席费舍尔和理事塔鲁洛在周末发表讲话称，全球经济放缓可能令加息推迟。

上周市场大幅动荡，标准普尔500指数 创2012年5月以来最大跌幅，因越来越多迹象显示全球经济疲弱。股市溃退走势一直延续到本周。

直到最近，美联储官员的多数言论和预测仍暗示，首次加息将会在明年中期前后。

同时参与9月和本月路透调查的受访者当中，超过三分之二的人调降对美国今明两年的通胀前景预估。

美国经济今年第二季强劲成长4.6%，第一季则令人失望地萎缩2.1%。上月失业率降至5.9%，为六年低点。

经济分析师预测，2014年底国内生产总值(GDP)料较前季成长2.1%，到明后两年底增幅料扩大至2.9%。

明年年底时失业率料降至5.6%，美联储最为关注的核心CPI通胀率料在2015年初以前升至2%目标水准。(完)