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亚洲 | 2014年 10月 17日 星期五 10:55 BJT

日本股市：日经指数早盘小跌，美国良好数据不敌经济疑虑

该数据协助美元略微反弹，推低日圆至106.34，不过却未能大力拉抬出口股，部分是因为对全球经济存有疑虑。

投资者并审慎看待欧洲更多金融和经济压力的迹象。希腊、西班牙和意大利公债收益率周四均走扬，引发欧元区债务危机复燃的担忧。

东海东京调查中心首席策略师中井裕幸表示，“我认为市场正经历良性修正，很快就会反弹。但由于希腊债券收益率弹升，我们要留意欧洲情况。”

出口股涨跌互见。丰田汽车 跌1.6%，本田汽车 涨0.1%。

东证股价指数 跌0.4%至1,191.09点，JPX-日经400指数 跌至10,845.58点。(完)
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