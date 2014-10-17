日本股市：日经指数早盘小跌，美国良好数据不敌经济疑虑

标题新闻：中国外长王毅敦促朝鲜停止导弹和核试验，提醒各方武力不能解决分歧只会造成更大灾难
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该数据协助美元略微反弹，推低日圆至106.34，不过却未能大力拉抬出口股，部分是因为对全球经济存有疑虑。
投资者并审慎看待欧洲更多金融和经济压力的迹象。希腊、西班牙和意大利公债收益率周四均走扬，引发欧元区债务危机复燃的担忧。
东海东京调查中心首席策略师中井裕幸表示，“我认为市场正经历良性修正，很快就会反弹。但由于希腊债券收益率弹升，我们要留意欧洲情况。”
出口股涨跌互见。丰田汽车 跌1.6%，本田汽车 涨0.1%。
东证股价指数 跌0.4%至1,191.09点，JPX-日经400指数 跌至10,845.58点。(完)
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整体乾散货运价指数下跌25点，或2.2%，报1,109点，本周周线下跌约7%。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。