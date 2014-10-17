《KEMP专栏》价格、时间、预期：难以预测的油市价格底部水平

标题新闻：联合国秘书长古特雷斯对安理会称与朝鲜缺乏沟通渠道是危险的，需要避免误判和误解
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
**保存和浪费**
以中期2-5年来看，油价下跌也会推动石油使用情况的改变，这和供应面的改变一样重要。
正如2002-2012年之间油价不断上涨，最终导致石油需求大幅下滑，而价格持续的下滑几乎肯定会使得一些需求面的崩坏情况出现逆转，就像油价在1986年大跌后的情况。
再说，需求面的改变是价格、时间和预期所造成的，这意味着一切很难说。某些需求崩坏可以快速逆转；同时有些则不容易改变且会持续一阵子。
油价下跌，首当其冲的是消费者支出、企业投资及一般的经济活动。
对发达国家来说，油价下跌对供应面的冲击算是正面，这将可改善家庭预算和(油气行业除外的)企业获利。
花旗集团全球商品研究主管Ed Morse根据当前的油价，估算出全球的意外之财约为6,600亿美元，在美国的话，每户退税接近600美元。
“整体而言，全球经济相当于享受到庞大的量化宽松计划，有助于刺激迟滞的经济成长，”Morse在金融时报中写道。
中长期来看，需求面更大的冲击将来自于行为、投资及(可能的)法规方面的改变。
油价高涨时，刺激了大规模投资节能汽车等其他设备，以及行为的改变(包括大量减少通勤需求)，并寻求更便宜的燃料来代替石油。
美国2005年能源政策法案及2007年能源独立暨安全法案等立法措施，以及企业平均燃油经济性(CAFE)指标规定，已让上述的改变变得根深蒂固。
其他方面比较容易逆转。比如，油价下跌可能让改用天然气来取代取暖油的脚步放慢，也可能鼓励消费者再次开始购买马力较大的大型汽车。火车和船只可能因此放慢采用天然气，甚至没有兴趣使用天然气了。
但再说一次，需求面的问题是价格、时间和预期。这三者当中，时间和预期要比绝对的价格水准来得重要。
如果石油生产商希望油价在急跌至80美元后，可以同样急涨至90、100甚至更高，它们可能要大失所望了。(完) (编译 王丽鑫/艾茂林/戴素萍 审校 高琦/朱晓军)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月28日 - 谷歌母公司Alphabet周四公布第一季获利急升29%，受移动广告及旗下YouTube广告收入急升推动。
路透4月28日 - 微软周四公布会计年度第三季度营收略逊分析师预期，因对其云计算业务的强劲需求，不足以抵消个人电脑业务增长疲弱带来的拖累。