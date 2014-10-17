澳新汇市：澳元和新西兰元走势沉闷，但本周表现好于美元

美国10年期公债收益率(殖利率) 本周下跌15个基点，为13个月来最大降幅。

圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周四的言论似乎为市场预期的变化提供了理由，布拉德称鉴于通胀预期下滑，联储可能希望暂时维持购债。

澳元兑欧元和日圆本周基本持平。

澳洲10年期公债收益率跌至14个月低点3.173%，但较美国10年期公债收益率的差值一度达到四个月高点。

利差扩大使澳元获得相对美元的优势。

新西兰元也因过去一周风险人气的变化而大幅波动。周五新西兰元兑美元 持平，报0.7946，但本周累计上涨了1.7%，为四个月最佳周度表现。

新西兰元兑欧元和日圆周线略有走高。

澳新银行(澳盛银行,ANZ)预计新西兰元年底在0.8000美元左右，2015年年底降至0.7500。(完)

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