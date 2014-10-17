《全球市场》亚股收复部分失地，美国数据向好安抚市场

标题新闻：中国外长王毅敦促朝鲜停止导弹和核试验，提醒各方武力不能解决分歧只会造成更大灾难
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希腊公债受创最重，10年期公债收益率(殖利率)涨至近9%，西班牙的一项公债标售也未达到目标，因投资人需求疲弱。
在欧洲决策者艰难应对通缩和经济衰退风险之际，新资金流向这些债市成为他们的新麻烦。
欧元区五个二线国家9月已出现通缩，包括西班牙与意大利，而德国一连串意外疲弱的数据，显示该国动能也正在流失。
历经四个月的跌势之后，布兰特原油期货 上涨近1美元，至每桶86美元上方。
但指标布兰特油价料录得连续第四周跌势，该合约周四曾触及四年低位，供应过剩且中国与欧洲需求疲弱打压了油价。
周五亚洲预计没有能够令市场变动的数据公布。当天稍晚，欧洲央行执委科尔将就“我们从危机中学到了什么？”发表演说，美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦将于不同场合谈论“经济的良机”。(完) (编译 朱晓军/杜明霞/高琦/李春喜/陈宗琦；审校 于春红/王洋/田建华/朱晓军)
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整体乾散货运价指数下跌25点，或2.2%，报1,109点，本周周线下跌约7%。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。