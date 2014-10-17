《全球市场》亚股收复部分失地，美国数据向好安抚市场

希腊公债受创最重，10年期公债收益率(殖利率)涨至近9%，西班牙的一项公债标售也未达到目标，因投资人需求疲弱。

在欧洲决策者艰难应对通缩和经济衰退风险之际，新资金流向这些债市成为他们的新麻烦。

欧元区五个二线国家9月已出现通缩，包括西班牙与意大利，而德国一连串意外疲弱的数据，显示该国动能也正在流失。

历经四个月的跌势之后，布兰特原油期货 上涨近1美元，至每桶86美元上方。

但指标布兰特油价料录得连续第四周跌势，该合约周四曾触及四年低位，供应过剩且中国与欧洲需求疲弱打压了油价。