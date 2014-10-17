台湾债市：RP利率仍在低位，下周资金情势料仍平稳

路透台北10月17日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周五大致平稳。交易商表示，逢周末但市场资金充足，投信虽分配不均，但银行资金也还充裕，月中的需求不太明显。估计资金需求要走高可能还需要等到月底最后一周。

市场人士指出，目前投信仍有些担心月底会走钱，因此落点多偏好在月底前几日。但也还有一些投信仍然多钱，资金情势平稳。他们也估计要到10月最后一周才会稍现月底的紧缩效应，下周资金情势应仍平稳。

〞投信可以跨月的是少数，大多人还是希望落点在月内。〞一位证券商交易员表示。

他们也说，近来证券商的资金需求并不算太高，料下半年证券商没有积极买券。至于寿险业在债券附买回市场投入的资金近月以来确有稍减，不排除与他们较多投入国际美元债券市场有关系。

今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%；月内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%，跨月则为0.64-0.65%，大致均和上日相去不远。

票券商10天左右公债的附买回利率主要成交区间在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.53-0.55%，票券商的极短天期利率在0.48-0.50%，也同上日。

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