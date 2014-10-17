《全球汇市》日圆回落，因全球经济增长疑虑有所缓解

标题新闻：中国外长王毅敦促朝鲜停止导弹和核试验，提醒各方武力不能解决分歧只会造成更大灾难
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纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2799 1.2807 -0.06 -6.88 1.3745
美元/日圆 106.20 106.32 -0.11 +0.85 105.30
欧元/日圆 135.93 136.16 -0.17 -6.08 144.73
美元/瑞郎 0.9428 0.9424 +0.04 +5.60 0.8928
英镑/美元 1.6080 1.6087 -0.04 -2.88 1.6556
美元/加元 1.1256 1.1254 +0.02 +5.99 1.0620
澳元/美元 0.8756 0.8756 +0.00 -1.76 0.8913
新西兰元/美元 0.7930 0.7953 -0.29 -3.36 0.8206
澳元/日圆 92.990 93.090 -0.11 -0.92 93.850
新西兰元/日圆 84.220 84.580 -0.43 -2.53 86.410
英镑/日圆 170.77 171.04 -0.16 -2.04 174.33
澳元/新西兰元 1.1035 1.1003 +0.29 +1.72 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王丽鑫/田建华/陈宗琦/王颖；审校 王兴亚/王洋/朱晓军)
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整体乾散货运价指数下跌25点，或2.2%，报1,109点，本周周线下跌约7%。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。