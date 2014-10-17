路透调查：意大利经济成长前景暗淡，但赤字将符合欧盟规定

* 意大利2014年GDP料萎缩0.2%
* 2015年经济增幅料为0.5%
* 意大利总理伦齐承诺进一步减税以重振经济
* 西班牙2014年经济料成长1.2%，2015年料为1.7%
路透罗马10月16日 - 周四的路透调查结果显示，意大利经济成长前景自夏季以来大幅恶化，分析师目前广泛预计，2014年意大利将连续第三年出现经济萎缩。意大利是欧元区第三大经济体。
过去一周所做的路透调查显示，近30名受访分析师的预期中值为，2014年意大利国内生产总值(GDP)将萎缩0.2%，较7月份的前次路透调查预估值低0.5个百分点。
对2015年的经济增幅预估降至0.5%，7月调查预估值为1.1%。最新预估值与意大利总理伦齐(Matteo Renzi)政府的预估水平一致，意大利政府于9月底下修了目标。
意大利总理伦齐周一承诺2015年减税180亿欧元(228亿美元)。
此项调查支持伦齐的口号，即意大利将遵守欧盟有关公共赤字与经济产出的比例规定，预计该国将实现3%的赤字比例上限。
意大利公共债务与GDP之比为欧元区第二高，调查显示，今年年底这一比例应会达到134.7%，2015年将升至135.2%的纪录新高。
意大利的困境与欧元区第四大经济体西班牙的复苏形势形成鲜明对比。根据路透对另外36位分析师的一项调查，后者2015年料将成长1.7%。(完)
(编译 王颖；审校 李爽)