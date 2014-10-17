路透调查：南非经济将回升，但前提是矿业罢工需受控

* 南非经济成长明年将加速

* 预测需取决于劳资关系和全球经济

* 南非央行年底前料升息至6.0%

路透约翰内斯堡10月16日 - 周四公布的路透调查显示，南非经济明年可望加速成长，但前提是劳资关系不会再次恶化且全球经济保持良好。

在过去一周所进行的调查中，35位分析师的预估中值为2015年经济成长将加速至2.5%，今年则料为1.5%。

“显然这个预估的前提是矿业不会再有罢工。如果真有罢工，那么所有的押注都不算了，”Nedbank首席分析师Dennis Dykes表示。他指的是今年全国发生严重的产业动荡。

南非劳资关系破裂造成上半年矿业和汽车业受到冲击，并损及企业信心。

该冲击余悸犹存，不过分析师认为明年经济很有可能会反弹。

然南非的失业率仍偏高，自2007-2008年衰退以来仍有近四分之一的劳动力未受雇用。

分析师称，劳动市场的重大改革和技术发展是压低失业率的基本要件。

Dykes表示，经济要能加速成长，还需其他条件，包括欧洲避开再次衰退，以及中国持续以7%左右的增速成长。

今年南非消费通胀率料为6.2%，明年料将放缓至5.7%。

南非央行今年底前料将升息25个基点至6.0%。今年央行已升息75个基点。