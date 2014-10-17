日本债市：公债价格大多上升，将迎来五年期公债标售

中午时分，两年期公债收益率(殖利率) 上涨0.5个基点至0.0450%。其他公债收益率下滑，指标10年期公债收益率 下跌0.5个基点至0.480%。

超长债方面，20年期公债收益率 下跌0.5个基点至 1.320%，稍早为1.325%，下周二日本将续发20年期公债，这是本月1.2万亿日圆(112.9亿美元)20年期公债标售的一部分。30年期公债收益率 持平于1.630%。