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亚洲 | 2014年 10月 17日 星期五 11:37 BJT

日本债市：公债价格大多上升，将迎来五年期公债标售

中午时分，两年期公债收益率(殖利率) 上涨0.5个基点至0.0450%。其他公债收益率下滑，指标10年期公债收益率 下跌0.5个基点至0.480%。

超长债方面，20年期公债收益率 下跌0.5个基点至 1.320%，稍早为1.325%，下周二日本将续发20年期公债，这是本月1.2万亿日圆(112.9亿美元)20年期公债标售的一部分。30年期公债收益率 持平于1.630%。

10年期12月公债期货合约 早盘在146.26-146.35之间交投，中午时涨0.09点至146.33。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.045% +0.5 0.040%

五年期公债 0.140% -0.5 0.145%

10年期公债 0.480% -0.5 0.485%

20年期公债 1.320% -0.5 1.325%

30年期公债 1.630% +0.0 1.630%

10年期公债期货 <0#JGB:> 146.33 +0.09 146.24

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 杜明霞/陈宗琦；审校 戴素萍/李爽)
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