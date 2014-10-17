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亚洲 | 2014年 10月 17日 星期五 17:37 BJT

更新版 1-台湾汇市：台币收盘微跌，央行新动作令市场预期下周趋升不易

(新增市况报导及报价)
    * 台币略走弱但无明显方向
    * 央行提早要求不得挂客户卖单
    * 进出口商挂价形成区间限制
    * 下周实质交易估在30.320-30.500

    路透台北10月17日 - 台币兑美元  周五微幅收低，波动有限。国际美
元时强时弱，非美币别陷入整理，台币也难以交投出方向，今日虽有外资汇出，但亦有出口
商抛汇，让台币仍在较窄区间内波动。
    
    台币价格波动虽然不大，但尾盘央行致电数家银行关切客户卖单，盘后三名交易员指出
，台湾央行今日午后约三点十分左右致电银行，要求不得再挂客户美元卖单。
    
    但交易员称，央行并未明确指出是否往后不得挂美元卖单时点均将提早，或只是今日的
单独要求。
    
    〞这也太早了，这样很难trade(交易)。〞其中一名交易员说。
    
    台湾央行此前要求银行在午后3:30后不得挂出客户美元卖单，此措施已施行一段时间，
但今日再提早一些时间，令市场有些意外，揣测台湾央行或不愿见到台币趋升。但考量台币
近期并非特别强势，市场对央行此举感到不解。
    
    交易员认为受到央行在主要经纪商--台北外汇交易经纪公司的管控影响，较不受央行直
接影响的元太外汇交易经纪公司今日成交量突然增至罕见的4亿多美元。该公司的成交量平
日多约在2-3亿美元之间。
    
    路透致电台湾央行求证，官员表示〞不予评论〞。
    
    
    **下周市场或较为观望**   
      
    汇银人士指出，展望下周，除非今晚美联储主席叶伦谈话有出乎市场意外的说法，否则
预估在下下周美国公开市场委员会(FOMC)登场前，市场将较为观望。
    
    交易员亦指出，近期台币在上下波动测试中，出口商在30.420-30.430附近抛汇形成台
币支撑，进口商则在30.320附近挂价等着买入美元，预料台币下周仍在主区间30.350-30.43
0间来回，若主要亚币有不同走法，则区间有机会放宽至30.300-30.500。
    
    〞就算国际美元走修正，进口商在30.320痴痴的等，台币要测30.300是不容易。〞一位
本地大型银行交易员说。
    
    台币周线(自上周四收盘以来)仅微幅走高0.9分或0.03%，几无变动；韩元 较
上周五收盘则走高约0.43%。
    
    上述交易员指出，台股还在弱势整理，外资预估短线仍站在美元买方，且央行阻升力道
大于阻贬的态度不变，台币要升破近期区间需要更多利多支撑。
    
    不过另名交易员则认为，台股跌多有机会止跌回稳，国际美元的修正走势短线还将持续
一段时间，韩元亦有机会回测前波缺口1,054左右，如此一来，台币有机会在下周中性偏多
整理，不能说测试30.300完全不可能。
    
    台币今日主要交易区间在30.382-30.425，上日交易区间在30.340-30.391。
    
    海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月天期美元/台币换汇点折价与上
日尾盘变动不大；一个月远汇报价 尾盘在30.355/30.375左右，上日纽约盘收
在30.370。
  
    台湾股市周五重挫收创八个月低位。外资及陆资在台股卖超73.87亿台币，连续九个交
易日卖超共计358.39亿台币；外资在台指期的净空单余额为1万9,427口，较上日减少108口
。 
    
    多数新兴亚币反弹，因投资者在美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦日内稍晚的
讲话前回补空仓。 
    
    下周全球重要经济事件与数据包括：
    10/20(一)：中国9月固定资産投资(不含农户)、社会消费品零售总额、工业增加值和房
地産投资和销售情况月报、德国9月生産者物价指数(PPI)、台湾9月外销订单、中国国民经
济运行情况新闻发布会、英国央行副总裁康利夫和欧洲央行副总裁冈斯坦西欧讨论银行业监
管事宜、日本央行召开地区分行经理人季度会议；
    10/21(二)：美国成屋销售年率、日本9月贸易收支、进出口、英国9月公共部门净借款
和收支短差；
    10/22(三)：台湾9月季调失业率、美国9月CPI、核心CPI、实质所得、美国克利夫兰联
储9月CPI、英国央行公布10月政策会议记录；
    10/23(四)：汇丰中国10月制造业PMI初值、日本制造业10月采购经理人指数(PMI)初值
、台湾9月工业生産指数、法国/德国/欧元区制造业、服务业、综合PMI 10月初值、英国9月
零售销售/10月CBI总工业订单差值、美国9月全国活动指数/8月房价、美国Markit制造业PMI
 10月初值、欧元区10月消费者信心指数、韩国第三季GDP初值；
    10/24(五)：中国9月70个大中城市住宅销售价格月度报告、德国GfK消费者信心指数、
台湾9月M2年增率、英国GDP第三季初值、美国9月新屋销售、欧洲央行执委普雷特参加国际
银行业会议。
    
    环球重要新闻请见                 
 16:00             台币/美元   上日收  波动区间        开盘价   成交量    上日
                        报价       盘                           亿美元  
 台北外汇经纪公司     30.421   30.410  30.379-30.427   30.415     7.26   10.72
                                                                        
 元太外汇经纪公司     30.420   30.410  30.381-30.420   30.415     4.08    3.37
                                                                        
 
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 美元/台币一个月期         -0.025/-0.015       -0.020/-0.015
 美元/台币六个月期         -0.155/-0.130       -0.160/-0.135
 (完)
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