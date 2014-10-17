更新版 1-台湾汇市：台币收盘微跌，央行新动作令市场预期下周趋升不易

(新增市况报导及报价) * 台币略走弱但无明显方向 * 央行提早要求不得挂客户卖单 * 进出口商挂价形成区间限制 * 下周实质交易估在30.320-30.500 路透台北10月17日 - 台币兑美元 周五微幅收低，波动有限。国际美 元时强时弱，非美币别陷入整理，台币也难以交投出方向，今日虽有外资汇出，但亦有出口 商抛汇，让台币仍在较窄区间内波动。 台币价格波动虽然不大，但尾盘央行致电数家银行关切客户卖单，盘后三名交易员指出 ，台湾央行今日午后约三点十分左右致电银行，要求不得再挂客户美元卖单。 但交易员称，央行并未明确指出是否往后不得挂美元卖单时点均将提早，或只是今日的 单独要求。 〞这也太早了，这样很难trade(交易)。〞其中一名交易员说。 台湾央行此前要求银行在午后3:30后不得挂出客户美元卖单，此措施已施行一段时间， 但今日再提早一些时间，令市场有些意外，揣测台湾央行或不愿见到台币趋升。但考量台币 近期并非特别强势，市场对央行此举感到不解。 交易员认为受到央行在主要经纪商--台北外汇交易经纪公司的管控影响，较不受央行直 接影响的元太外汇交易经纪公司今日成交量突然增至罕见的4亿多美元。该公司的成交量平 日多约在2-3亿美元之间。 路透致电台湾央行求证，官员表示〞不予评论〞。 **下周市场或较为观望** 汇银人士指出，展望下周，除非今晚美联储主席叶伦谈话有出乎市场意外的说法，否则 预估在下下周美国公开市场委员会(FOMC)登场前，市场将较为观望。 交易员亦指出，近期台币在上下波动测试中，出口商在30.420-30.430附近抛汇形成台 币支撑，进口商则在30.320附近挂价等着买入美元，预料台币下周仍在主区间30.350-30.43 0间来回，若主要亚币有不同走法，则区间有机会放宽至30.300-30.500。 〞就算国际美元走修正，进口商在30.320痴痴的等，台币要测30.300是不容易。〞一位 本地大型银行交易员说。 台币周线(自上周四收盘以来)仅微幅走高0.9分或0.03%，几无变动；韩元 较 上周五收盘则走高约0.43%。 上述交易员指出，台股还在弱势整理，外资预估短线仍站在美元买方，且央行阻升力道 大于阻贬的态度不变，台币要升破近期区间需要更多利多支撑。 不过另名交易员则认为，台股跌多有机会止跌回稳，国际美元的修正走势短线还将持续 一段时间，韩元亦有机会回测前波缺口1,054左右，如此一来，台币有机会在下周中性偏多 整理，不能说测试30.300完全不可能。 台币今日主要交易区间在30.382-30.425，上日交易区间在30.340-30.391。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月天期美元/台币换汇点折价与上 日尾盘变动不大；一个月远汇报价 尾盘在30.355/30.375左右，上日纽约盘收 在30.370。 台湾股市周五重挫收创八个月低位。外资及陆资在台股卖超73.87亿台币，连续九个交 易日卖超共计358.39亿台币；外资在台指期的净空单余额为1万9,427口，较上日减少108口 。 多数新兴亚币反弹，因投资者在美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦日内稍晚的 讲话前回补空仓。 下周全球重要经济事件与数据包括： 10/20(一)：中国9月固定资産投资(不含农户)、社会消费品零售总额、工业增加值和房 地産投资和销售情况月报、德国9月生産者物价指数(PPI)、台湾9月外销订单、中国国民经 济运行情况新闻发布会、英国央行副总裁康利夫和欧洲央行副总裁冈斯坦西欧讨论银行业监 管事宜、日本央行召开地区分行经理人季度会议； 10/21(二)：美国成屋销售年率、日本9月贸易收支、进出口、英国9月公共部门净借款 和收支短差； 10/22(三)：台湾9月季调失业率、美国9月CPI、核心CPI、实质所得、美国克利夫兰联 储9月CPI、英国央行公布10月政策会议记录； 10/23(四)：汇丰中国10月制造业PMI初值、日本制造业10月采购经理人指数(PMI)初值 、台湾9月工业生産指数、法国/德国/欧元区制造业、服务业、综合PMI 10月初值、英国9月 零售销售/10月CBI总工业订单差值、美国9月全国活动指数/8月房价、美国Markit制造业PMI 10月初值、欧元区10月消费者信心指数、韩国第三季GDP初值； 10/24(五)：中国9月70个大中城市住宅销售价格月度报告、德国GfK消费者信心指数、 台湾9月M2年增率、英国GDP第三季初值、美国9月新屋销售、欧洲央行执委普雷特参加国际 银行业会议。 环球重要新闻请见 16:00 台币/美元 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 盘 亿美元 台北外汇经纪公司 30.421 30.410 30.379-30.427 30.415 7.26 10.72 元太外汇经纪公司 30.420 30.410 30.381-30.420 30.415 4.08 3.37 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.025/-0.015 -0.020/-0.015 美元/台币六个月期 -0.155/-0.130 -0.160/-0.135 (完)