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亚洲 | 2014年 10月 17日 星期五 17:27 BJT

更新版 2-中国汇市：人民币窄幅振荡后收贬，短期趋稳态势不改

* 人民币随中间价小幅收贬
    * 购汇力量遭遇中资大行结汇打压
    * 本周累计升值0.11%
    * 短期人民币走势将以持稳为主

 (更新收盘报价和评论)
    路透北京10月17日 - 中国境内人民币兑美元即期 周五随中间价小幅收贬，
整体呈现慢贬急升走势。交易员表示，盘中购汇力量遭遇中资大行结汇打压，令贬值幅度有
所收窄，预计短期人民币趋稳态势不改。
    
    “隔夜USD/CNH（离岸美元兑人民币）价格涨了很多。今天大家试图做多（美元），发
现砸盘很多，应该是央行在背后操作吧。”一股份行交易员表示。
    
    他并指出，最近国际油价大跌，油盘购汇不少，今日石油购汇盘量亦不少。短期看，人
民币可能仍在目前价位附近波动。    
    
    MFI金融研究中心首席经济学家江勋认为，如果央行减少外汇储备是对外投资，则不会
影响人民币汇率走势；如果是因为美元升值导致的非美元储备计价缩水，短期也不会影响人
民币汇率；但如果是央行主动卖出外汇，则意味着央行在干预外汇市场。
   
    9月末中国外汇储备余额则为3.89万亿美元，为九个季度来首次回落。中国人民银行最
新公布数据显示，9月全部金融机构外汇占款增加 11.4亿元人民币，再度转为正增长。同日
公布的9月末金融机构外汇占款余额与财政性存款余额数据表明，9月份市场增加了3,176.6
亿元的流动性。 
    
    
    **人民币短期趋稳态势不改**
        
    招商证券宏观经济研究主管谢亚轩表示，未来一到两年的长期范围内，随着人民币国际
化的推进以及境外机构对人民币的需求提升，人民币有走强的需要。

    “虽然我认为（长期看）人民币汇率会偏强，未来会慢慢向6元的中枢靠近，但是会以
双向波动的方式实现，甚至在短期内走势会偏弱。”他在周五的电话会议上说。
    
    他并指出，人民币汇率在四季度偏弱的可能性不小，主要与强势美元有关。虽然近期美
元贬值，但他猜想美元走势并不会这么快反转走弱。
       
    国际清算银行(BIS)最新公布，人民币实际有效汇率指数9月环比上升2.54%至119.75，
连续第四个月回升。人民币名义有效汇率指数环比续升2.27%至115.99，创出历史新高，且
增速创下自2010年5月以来的逾四年新高。
        
    全球汇市，美元等大多主要货币周五走稳，股市也在本周撼动全球市场的大幅下跌后反
弹。英镑在主要货币对中表现突出，此前英国央行首席经济学家霍尔丹称，央行首次升息时
间可能晚于此前预期。 
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价： 
    
 在岸市场人民币兑美元            今日              上日         升贬
 即期成交价格                    6.1240            6.1231       -0.01%
 中间价                          6.1407            6.1395       -0.02%
 成交额                          257亿美元                      
                                                                
 日内相对于中间价最大波幅        0.28% (上限±2%)  日高         日低
 日内波动幅度(pips)              33                6.1235       6.1268
 2014年来即期升贬值幅度          -1.14%                         
 1年期美元/人民币掉期升水        1376                           
                                                                
                                                                
 离岸人民币市场,北京时间16:59    今日              上日         
 1年期NDF                        6.2505/39         6.2485       
 CNH即期                         6.1366/86         6.1415       
       
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行
续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮
动进行动态管理和调节。(完)

 (发稿 倪蔚丹；审校 李然/张喜良)
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