韩国汇市：韩元兑美元早盘走贬，受股市跌势拖累

标题新闻：中国外长王毅敦促朝鲜停止导弹和核试验，提醒各方武力不能解决分歧只会造成更大灾难
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路透首尔10月17日 - 韩国韩元兑美元 周五早盘下跌，因美国数据支撑美元温和上涨，外资在韩国股市卖超亦令韩元承压。
0310 GMT，韩元兑美元 报1,062.6韩元，上日收报1,061.5。
0310GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,062.6 1,061.5
日圆/韩元 9.9964/10.0007 9.9720
韩国公债期货 * 107.71 197.76
韩国综合股价指数 1,911.06 1,918.83
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)
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整体乾散货运价指数下跌25点，或2.2%，报1,109点，本周周线下跌约7%。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。