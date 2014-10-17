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亚洲 | 2014年 10月 17日 星期五 11:47 BJT

韩国汇市：韩元兑美元早盘走贬，受股市跌势拖累

路透首尔10月17日 - 韩国韩元兑美元 周五早盘下跌，因美国数据支撑美元温和上涨，外资在韩国股市卖超亦令韩元承压。

0310 GMT，韩元兑美元 报1,062.6韩元，上日收报1,061.5。

0310GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,062.6 1,061.5

日圆/韩元 9.9964/10.0007 9.9720

韩国公债期货 * 107.71 197.76

韩国综合股价指数 1,911.06 1,918.83

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)

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