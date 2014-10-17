美国联邦调查局局长称手机加密可能阻挠调查

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿10月16日 - 美国联邦调查局（FBI）局长科米（James Comey）周四对谷歌 和苹果 新手机所增加的加密功能发表最强烈表态，称这可能影响执法部门打击杀人和剥削儿童的案件。

科米在智库布鲁金斯学会（Brookings Institution）发表讲话称，新的手机限制厂商自己接触手机上存储的数据，可能给执法部门造成黑洞。

通常情况下，FBI探员可以凭借法院指令迫使手机厂商检索信息，从而获得手机上存储的信息。

但斯诺登泄露政府大规模监控项目和黑客可能利用手机安全漏洞引发担忧，手机厂商开始营销更加安全的手机。

谷歌 发言人在声明中称，公司希望为用户提供额外保护，使他们能保护个人文件，但在适当的时候仍会配合执法部门。苹果 的代表未立即回复置评请求。

科米表示，FBI探员遇到越来越多的案件，在这些案件中他们认为证据存在手机或笔记本电脑上，但他们无法破解。他没有提供具体案例。

“如果这成为常态，我告诉你杀人案将被拖延，犯罪嫌疑人将逍遥法外，剥削儿童的情况无法被发现并被提起诉讼。”（完）