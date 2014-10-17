《分析》投资者寻找美股修正触底迹象

**担忧剧烈波动**

这波跌势已经推动投资者开始付出成本自保，以防进一步下跌。CBOE波动率指数 周三创下2012年6月以来最高收盘水准。

要注意的是，VIX波动率指数仍高于10-12月间到期的VIX期货合约，说明投资者对未来30天的担忧，仍大于对之后时间段的担忧。

加重跌势的主要力量来自对冲基金出脱多仓停损。据瑞士信贷银行的研究，多/空仓策略股票对冲基金过去一个月一直在削减多头押注，净多头头寸从约55%降至41%。这些基金可以随意组合股票多空仓。

虽然这说明对冲基金已经沽清亏损头寸，但多头押注比例仍远高于2012年6月时的对冲基金净多仓比例23%--当时市场经历了近10%的暴跌。

这可能意味着新一轮下跌将会来临。“对冲基金净头寸似乎与10月的避险趋势步调不一致，”瑞士信贷在报告中称。

相比之下，债市大涨、油价大跌和资产间相关性上升，更加清晰地显示避险的惊慌情绪到达顶峰。嘉信理财首席全球投资策略师Jeffrey Kleintop称，他在寻找大宗商品企稳迹象，作为股市反弹的先兆。

他表示，大宗商品引领股市走势，但“大宗商品确实引发了对通缩的担忧，现在通缩似乎正是推低股市的根本疑虑--欧元区疲态挥之不去而且与日俱增，还可能会蔓延到其他地方”。

原油价格已经从6月的近期高点下挫近26%。玉米自5月以来下跌32%，金价过去四个月也走低7.4%。

其他市场方面，大规模美元多头头寸及看空债市的押注遭到逆转。本周初时，美元多头头寸价值达409.1亿美元，为2013年5月以来最高。随着这些头寸平仓和波动率下滑，市场卖压也有望减小。

据纽约证券交易所(NYSE)数据，股市融资余额一直保持稳定水平。最新的8月数据显示，融资余额4,630亿美元，略高于7月的4,600亿美元，稍低于2月创纪录的4,657亿美元。

InvesTech的Stoutenburg称，融资余额大幅减少可能说明市场即将迎来下行。总体来说，包括周四工业生产和失业金申领数据仍显示美国经济增长相对强劲，说明投资者需要警惕极端情绪。

“8月融资余额微升，但如果大幅减少，将是真正的危险信号。这是历史经验，”Stoutenburg表示，“美国经济状况稳健。我们没有注意到衰退迹象。”(完) (编译 田建华/朱晓军；审校 蔡美珍)