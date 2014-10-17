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亚洲 | 2014年 10月 17日 星期五 12:10 BJT

更新版 1-****中国公布经济指标日程预告****

(重列10月21日数据)

路透北京10月17日 - 以下为中国国家统计局、海关等公布中国主要宏观经济数据的日程：

公布日期 经济指标 数据日期

10月

10/21 国民经济运行情况新闻发布会

国内生产总值(GDP) 三季度

固定资产投资(不含农户) 9月

社会消费品零售总额 9月

工业增加值 9月

房地产投资和销售情况月度报告 9月

10/23 汇丰中国制造业PMI初值 10月

10/24 70个大中城市住宅销售价格月度报告 9月

10/28 规模以上工业企业利润 1-9月

11月

11/1 官方制造业PMI 10月

11/3 官方非制造业PMI 10月

汇丰制造业PMI终值 10月

11/8 进出口贸易数据 10月

11/10 工业生产者出厂价格指数(PPI) 10月

居民消费价格指数(CPI) 10月

11/13 固定资产投资(不含农户) 10月

社会消费品零售总额 10月

工业增加值 10月

房地产投资和销售情况月度报告 10月

11/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 10月

11/20 汇丰中国制造业PMI初值 11月

11/27 规模以上工业企业利润 1-10月

12月

12/1 官方制造业PMI 11月

汇丰制造业PMI终值 11月

12/3 官方非制造业PMI 11月

12/8 进出口贸易数据 11月

12/10 工业生产者出厂价格指数(PPI) 11月

居民消费价格指数(CPI) 11月

12/12 固定资产投资(不含农户) 11月

社会消费品零售总额 11月

工业增加值 11月

房地产投资和销售情况月度报告 11月

12/16 汇丰中国制造业PMI初值 12月

12/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 11月

12/27 规模以上工业企业利润 1-11月

注: 本表中的公布日期为国家统计局初步计划，如有变化将及时更新。(完）

详情请查看国家统计局网站 here
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