中国货币市场：回购利率低位震荡，下周缴税及IPO或致时点性波动稍显

路透上海10月17日 - 中国银行间资金市场周五主要回购利率 低位震荡。流动性宽裕格局不改，而在开盘价引导下回购利率也保持总体向下态势；下周资金面将迎来缴税及新股IPO两大因素扰动，或致时点性波动稍显。

不过交易员指出，在乐观政策面预期的支撑下，资金面短期波动无碍宽松的大趋势，在经过下周考验后，回购利率有望继续回落。

“还是挺松的，短期（资金）大量供应，借跨月的都很少，下周估计会小波动一下，”华东一银行交易员称。

她认为，由于本月是企业季度缴税，应该规模不小，加上新股集中IPO，冻结资金量也不可小视，下周后半周不排除资金面会出现一定的结构性供需矛盾，但由于是预期内的因素，机构都会早做准备，对流动性的整体冲击可控。

继中国证监会近日下发IPO重启后第五批新股发行批文后，12家拟上市公司周四均刊登招股意向书，启动A股首次公开发行（IPO）程序，包括11家新获发行批文的公司，以及一家之前暂缓发行的公司重启发行。

发行公告显示，这12家公司的网上申购日及网下缴款日集中在10月23日、24日和27日，资金解冻日分布在10月28日至30日三天。

上述交易员还谈到，因资金充裕，而非标等高收益资产又较少，近期银行在资产配置端的压力开始显现，更多资金除了涌向现券，同业存单也开始逐渐受到青睐，国庆节后一级市场供需两旺，二级市场交投也明显更为活跃。

上海一银行交易员则表示，央行再度下调正回购利率令宽松预期更为坚定，也为货币市场利率下行打开空间，在短期扰动因素消除后，回购利率还有进一步下行空间。

中国央行公开市场本周正回购稳量操作，中标利率则出现年内第三次调降。业内人士认为，为经济保驾护航，监管层降低融资成本意图一以贯之，且最新通胀数据创近五年新低，亦为政策进一步放松提供可能。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间11:56 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.4757 2.4766 -0.09

七天 2.9820 3.0247 -4.27

14天 3.3374 3.3047 +3.27

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.9750 2.9800 -0.50

七天 3.4250 2.5550 +87.00

14天 3.9900 3.7350 +25.50

回购定盘利率

其中:隔夜 2.5200 2.5500 -3.00

七天 3.0400 3.0500 -1.00

14天 3.3300 3.3000 +3.00

Shibor

其中:隔夜 2.4610 2.4740 -1.30

七天 2.9500 2.9690 -1.90

三个月 4.5148 4.5208 -0.60