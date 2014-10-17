《中国债市每日综述》现券收益率午后加力下行，政策宽松传言拨动激情

* 现券收益率午后扩大跌幅，多种宽松传言弥漫

* 国债期货尾盘拉升，IRS则跟随下行

* 近期收益率下行较多，警惕反弹压力

* 若无更多消息，可先关注下周经济数据

路透上海10月17日 - 中国银行间债市周五现券收益率在午后扩大跌势，因包括降息、股份制银行定向降准，以及PSL等多种政策宽松传言突然出现。尽管没有任何渠道或信息证实上述传言的可信度，但国债期货、利率互换(IRS)也均做出反应。

交易员称，若上述传言被证实仅是市场臆测，现券收益率在近期累积过大跌幅后，反弹压力在不断增加。当然，下周还有季度经济数据将公布，也要关注基本面是否会出现变化。

上海一银行交易员称，午后现券收益率跌势扩大，因市场出现货币政策可能进一步放宽传言。“现在情绪太疯狂了，根本停不下来。”

他并透露，三年期政策性金融债收益率已跌6-7个基点(bp)，多数为午盘后录得。

剩余期限近五年的国开债140219券最新成交 在4.35%，上日尾盘为4.41%。

对于后市，另一银行交易员表示，本周现券收益率跌势过快，若上述传言被证伪，不排除出现反弹或调整的可能。同时，下周将公布三季度经济数据，也需要关注经济基本面的变化。

下周二(21日)，国家统计局将召开国民经济运行情况新闻发布会，公布三季度国内生产总值(GDP)和投资等数据。

自周一起现券走势火热。尤其在中国央行再次下调公开市场正回购利率后，市场情绪被点燃，收益率连续下行。

路透综合21家机构预测中值结果显示，三季度中国经济料延续放缓势头，GDP同比增速 放慢至7.3%。分析人士表示，这要求继续采取宽松财政和货币政策为经济提供支撑。

中金所五年期国债期货主力合约TF1412 周四收在95.656元，较上日结算价涨0.198元人民币，或0.21%。

**关注缴税及IPO影响**

银行间资金市场周五隔夜和七天期回购加权利率在低位震荡。流动性宽裕格局不改，而在开盘价引导下回购利率也保持总体向下态势；下周资金面将迎来缴税及新股IPO两大因素扰动，或致时点性波动稍显。

不过交易员指出，在乐观政策面预期的支撑下，资金面短期波动无碍宽松的大趋势，在经过下周考验后，回购利率有望继续回落。

“还是挺松的，短期(资金)大量供应，借跨月的都很少，下周估计会小波动一下，”华东一银行交易员称。

她认为，由于本月是企业季度缴税，应该规模不小，加上新股集中IPO，冻结资金量也不可小视，下周后半周不排除资金面会出现一定的结构性供需矛盾，但由于是预期内的因素，机构都会早做准备，对流动性的整体冲击可控。

继中国证监会近日下发IPO重启后第五批新股发行批文后，12家拟上市公司周四均刊登招股意向书，启动A股首次公开发行(IPO)程序，包括11家新获发行批文的公司，以及一家之前暂缓发行的公司重启发行。

发行公告显示，这12家公司的网上申购日及网下缴款日集中在10月23日、24日和27日，资金解冻日分布在10月28日至30日三天。

上述交易员还谈到，因资金充裕，而非标等高收益资产又较少，近期银行在资产配置端的压力开始显现，更多资金除了涌向现券，同业存单也开始逐渐受到青睐，国庆节后一级市场供需两旺，二级市场交投也明显更为活跃。

上海一银行交易员则表示，央行再度下调正回购利率令宽松预期更为坚定，也为货币市场利率下行打开空间，在短期扰动因素消除后，回购利率还有进一步下行空间。

中国央行公开市场本周正回购稳量操作，中标利率则出现年内第三次调降。业内人士认为，为经济保驾护航，监管层降低融资成本意图一以贯之，且最新通胀数据创近五年新低，亦为政策进一步放松提供可能。

今日银行间市场质押式回购总成交金额10,753.45亿元，较上日的11,010.58亿元略减；其中，隔夜品种为9,092.47亿元，上日为9,372.42亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:41 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.4793 2.4766 +0.27 9,092.47

七天 3.0002 3.0247 -2.45 1,150.44

14天 3.3567 3.3047 +5.20 393.39

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 0.1000 2.9800 -288.00 3,074.35

七天 2.6000 2.5550 +4.50 378.06

14天 3.9300 3.7350 +19.50 61.24

回购定盘利率

其中:隔夜 2.5200 2.5500 -3.00 --

七天 3.0400 3.0500 -1.00 --

14天 3.3300 3.3000 +3.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.4610 2.4740 -1.30 --

七天 2.9500 2.9690 -1.90 --

三个月 4.5148 4.5208 -0.60 --