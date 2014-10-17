中国债市动态：现券短端收益率略降，因一年国债发行利率低于二级

路透上海10月17日 - 中国银行间债市周五早盘现券短端走势较好，收益率略降,中长端变动不大，整体收益率曲线略显陡峭化，场内买盘不歇，且早间一年期国债发行定位向好，带动二级市场上，三年以内利率债均颇受追捧。

“早上一开始(收益率)上了一点，有点止盈盘出来，但后来一级(一年期国债利率)发的比较低，(二级收益率)又下来了。”上海一商业银行交易员称。

中国财政部周五招标的一年期固息国债，中标利率符合预期。交易人士指出，由中国央行年内第三次调降正回购利率激发的债市做多热情仍在延续，且流动性宽松格局不改，助力今日中标结果小幅低于二级水平。

他并指出，多头热情不减，现券整体买盘力量占强，受一级市场上中短期新债发行定位偏低带动，二级短端收益率开始向下突破，以修复过于平坦的收益率曲线。

“还有，口行(早间新债利率)发的也低，估计(二级)短的还能往下走。”他称。

剩余期限约2.48年的国开债140208券最新成交收益率 在4.22%，上日尾盘为4.24%。

早盘期间进出口行还进行了三期新债招标，其中三年固息债中标利率为4.20%，而中债登银行间固息政策性银行债(进出口行和农发行)到期收益率曲线 显示，三年期最新收益率为4.3258%。

上海另一商业银行交易员也表示，从目前七天质押式回购 3%左右的报价来看，一年期政策性金融债收益率定位在3.60%附近比较合适，实际二级水平却在4%左右，“现在的债市要打开空间，比如10年国债回到3.8%以下水平，那只有短端先往下调。”

长端国债方面，剩余期限约9.68年的固息国债140012的报价收益率 为3.85%/3.80%，上市尾盘在3.83%/3.79%。