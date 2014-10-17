日本已公布经济指标--2014/10/17

标题新闻：美国国务卿蒂勒森称朝鲜对日韩发动攻击的威胁真实存在，促请联合国安理会先发制人
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经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第二季 -1.8% r +1.6% r 11月16日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 9月 +2.6% +2.7% 10月30日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 8月 +3.1% +3.3% 10月30日 -- 工业生产(m/m) 8月 -1.9% r +0.4% r 10月28日 -- 失业率 8月 3.5% @ 3.8% @ 10月30日 -- 贸易收支(亿日圆) 8月 逆差9,485 逆差9,640 10月21日 逆差7,770 所有家庭实质支出(y/y) 8月 -4.7% -5.9% 10月30日 -- 注: p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看日本经济数据相关资料，可点选
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整体乾散货运价指数下跌25点，或2.2%，报1,109点，本周周线下跌约7%。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
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