韩国已公布经济指标--2014/10/17

标题新闻：美国国务卿蒂勒森称朝鲜对日韩发动攻击的威胁真实存在，促请联合国安理会先发制人
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经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第二季 +0.5% -r +0.9% @-r 10月23日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 9月 +1.1% +1.4% 11月3日 -- 工业生产(m/m) 8月 -3.8% @-p +1.5% @-r 10月29日 -- 失业率 9月 3.5% @ 3.5% @ -- -- 贸易收支(亿美元) 9月 顺差34 r 顺差34 r 11月1日 -- 注：p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看韩国经济数据相关资料，可点选
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整体乾散货运价指数下跌25点，或2.2%，报1,109点，本周周线下跌约7%。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
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