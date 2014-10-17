中港证券：沪港通已准备到位，目前还未有开通时间表--港交所

路透北京10月17日 - 沪港通何时开通牵动市场神经，香港联交所行政总裁李小加周五向媒体表示，沪港通的预备工作已经到位，目前也没有开通的时间表，他认为监管机构在适当的时候会公布。

李小加称，业界已经做好准备工作，“枪声一响就开跑”，两地监管当局宣布的时间未必要在开车前一周或者两周，市场不必过度解读。他并希望能在沪港通通车前两星期有公布。

李小加表示，沪港通是两地监管机构的共同努力，不应由单方公布，相信如果有公布，也将是由两地交易所联合公布。沪港通业务的各项细节，必然会有清晰的方法。

中国证监会将于今天下午召开例会，两地市场关注本次会议是否会落实沪港通开通时间。