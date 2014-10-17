《全球汇市一周综述》油价崩跌利空欧元和日圆，经济成长疑虑挥之不去

整理/白云

路透北京10月17日 - 国际油价自今年6月以来已挫跌近30%，本周二大跌约5%至2010年以来最低水平，引起连环反应：与油价走势息息相关的加元和挪威克朗应声重挫，高度依赖油气出口的俄罗斯卢布也没有幸免。油价下跌加剧低通胀疑虑，而欧元区和日本的通胀率现在已经低于央行目标，两地央行因此面临较大的进一步宽松货币的压力，对欧元和日圆构成利空。

本周公布的数据显示，中国和英国通胀率均降至约五年低位，欧元区整体通胀率连续第12个月位于“危险区域”，希腊、意大利和西班牙等国出现通缩，德国ZEW经济景气判断指数跌至负值，美国零售销售和制造业活动疲软，这些均加剧了全球经济成长疑虑，并影响市场对主要央行货币政策的预期。

展望下周，市场将迎来美国CPI、日本贸易收支和英国GDP，还有中国、日本、法国、德国和欧元区的PMI数据。中国将召开国民经济运行情况新闻发布会，公布第三季度GDP等重要数据。澳洲和英国央行将公布上次政策会议记录，加拿大央行则将宣布利率决定。这些数据和央行政策消息将为汇市提供更多交投指引。

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**油价崩跌，美元或成最后赢家**

本周全球汇市受到两大主要因素的夹击：油价跌势和全球经济增长忧虑。油价崩跌对加元、挪威克朗、俄罗斯卢布的拖累最为明显，欧元和日圆也因此承受跌压。欧美等主要经济体公布的经济数据好坏不一，令围绕全球经济成长状况的担忧情绪起起落落，英镑、欧元、日圆和美元等主要货币的汇率也随之上下波动。

国际油价自今年6月以来已累计下跌约26%，本周二大跌近5%至2010年以来最低水平。石油输出国组织(OPEC)核心成员国却未显露出任何出手干预的急切态度，加重油市空头气氛。沙特阿拉伯也低调告知市场人士，可以容忍油价在较长时间内保持在80-90美元之间。

路透专栏作家Neal Kimberley撰文指出：“油价下跌很可能利空欧元和日圆，因为这可能造成能源价格引领的通胀下降，欧元区和日本或许都会通过压低本币的政策举措来抵消油价下跌的影响。”

与油价走势息息相关的货币重挫，加元、挪威克朗兑美元周三分别触及五年低点和四年低点。已因西方制裁和乌克兰问题而大跌的俄罗斯卢布也受到牵连，跌至纪录新低，俄罗斯2014年的预算是以114美元的假设平均油价为基础。

Neal Kimberley认为，这波油价跌势中，美元可能是最后赢家，美元现在汇价虽已不低，但兑多种主要货币最后料上涨，尤其在油价下跌的情况下。

**全球经济成长疑虑**

本周公布的经济数据喜忧参半，总的来说围绕全球经济增长的疑虑依然挥之不去。

英国9月通胀率降至五年最低，美国零售销售和制造业活动等数据欠佳，促使市场推迟对英国央行和美联储升息时间的预期，导致英镑和美元一度挫跌。但周四美国公布的上周初请失业金人数降至14年低位，9月工业生产增幅超预期，稍微平复了市场的一些担忧情绪。周五亚洲早盘美元小幅反弹，兑日圆约报106.46。英镑则从欧元抛盘中寻获助力，兑美元周五亚洲早盘涨至约1.6095。 “这段时间美元多头的日子不好过，对英国央行加息时间的预期也推后了。这促使人们重新考量有关英美两国利率将高过欧元区和日本的观点观念，”Brown Brothers Harriman资深外汇策略师Masashi Murata说。

欧元区仍是全球经济中的一大薄弱环节。欧元区9月工业生产下降，区内最大经济体德国10月ZEW经济景气判断指数于两年来首度跌至负值，德国政府调降经济增长预估，法国被惠誉警告可能调降其信贷评级。尽管欧元区9月通胀率为0.3%，符合市场预期，但希腊、意大利、斯洛文尼亚和西班牙因楼市需求持续受抑，9月均出现通缩。这些都加剧了全球经济成长疑虑。