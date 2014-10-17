俄罗斯指责美国制定在俄边境附近采取军事行动的计划

标题新闻：美国国务卿蒂勒森称朝鲜对日韩发动攻击的威胁真实存在，促请联合国安理会先发制人
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(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科10月16日 - 俄罗斯国防部长绍伊古周四指责美国正在制定在俄边境附近采取军事行动的“计划”，称这非常令人担忧。
国际文传电讯社报导，绍伊古对美国国防部长哈格尔周三发表的讲话感到惊讶。哈格尔在讲话中称，美国武装部队“必须在北约家门口对付修正主义的俄罗斯，对付其现代化、有战斗力的军队。”
国际文传电讯社援引绍伊古的报导称，哈格尔的观点非常令人担忧。
“这证明五角大楼计划在我国边境采取行动。”
绍伊古并未提到他认为美国军方在做何计划。
绍伊古指出，需要与西方国家就各方面关系进行“公正对话”，而不是“加剧紧张局势”。(完)
编译：李富强 发稿：王凤昌
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整体乾散货运价指数下跌25点，或2.2%，报1,109点，本周周线下跌约7%。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
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