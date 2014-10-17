俄罗斯指责美国制定在俄边境附近采取军事行动的计划

路透莫斯科10月16日 - 俄罗斯国防部长绍伊古周四指责美国正在制定在俄边境附近采取军事行动的“计划”，称这非常令人担忧。

国际文传电讯社报导，绍伊古对美国国防部长哈格尔周三发表的讲话感到惊讶。哈格尔在讲话中称，美国武装部队“必须在北约家门口对付修正主义的俄罗斯，对付其现代化、有战斗力的军队。”