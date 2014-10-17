国际油市：布兰特原油站上86美元，但本周料连续第四周下跌

美国原油11月合约 涨0.42美元至83.12美元，上日结算价上扬0.92美元。该合约可能连续三周周线下跌。

“市场上多数交易商可能来自空方，因此当我们看到一些买单，我们通常都想着会看到一些空头回补的涨势。”OptionsXpress市场分析师Ben Le Brun称。

“如果是那样的话，可能还会再度出现一些跌势。”

“市场上目前有过度的供应。北美即将浮现的许多产量对市场供需平衡也无帮助。”

“美国之外的需求目前不多。可惜这个题材可能至少一直延续到2015年初，直到我们看到央行有更多支持行动。”他是指欧洲央行、日本央行和中国央行可能出台刺激举措。

技术分析师称，美国石油价格若跌破80美元的关键支撑，可能进一步下滑。

美国能源资料协会(EIA)周四公布数据显示，上周美国原油库存大增近900万桶，因炼厂减产且进口增长。汽油库存减少400万桶至2012年11月以来最低水平，路透调查的分析师预估为下降120万桶。 (完)

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