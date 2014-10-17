《专题新闻快速浏览》--路透对主要经济体前景的最新季度调查****

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路透公布对欧洲、非洲和美洲主要国家最新的季度经济前景调查，有超过400名分析师在10月8-16日进行的调查中给出了自己的预估。

各项路透调查显示，随着通胀放缓笼罩全球，仍不稳定的全球经济成长前景变得更为暗淡，使得各家央行很难退出激进的货币刺激政策。

过去一周路透在全球各地所做的调查显示，未来一年世界经济面临的最大风险就是欧元区通货紧缩或再次陷入衰退，其次是中国经济成长放缓风险。

今年全球经济料成长3.1%，大体持平于2013年的水准。但对明年经济增幅的预估，从三个月之前估测的3.7%降至3.6%，也低于国际货币基金组织(IMF)近期下修后的预估值3.8%。

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