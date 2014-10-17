中港个股：中信证券担保子公司分批发行中期票据，总额最高30亿美元

标题新闻：美国国务卿蒂勒森称朝鲜对日韩发动攻击的威胁真实存在，促请联合国安理会先发制人
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路透香港10月17日 - 中国最大证券公司--中信证券股份有限公司 周五称，其子公司将分批发行中期票据，本金总额最高30亿美元。
中信证券的公告称，其子公司CITIC Securities Finance MTN Co. Ltd.为发行人，票据由中信证券担保。
中信证券融资、中银香港 、花旗 、汇丰 、渣打 香港、农银国际、东方汇理银行、摩根大通 及瑞银 已获委任为经销商。
发行票据所得款项将转贷款予中信证券集团成员以用于中国以外的一般公司用途，包括业务运营、公司债务结构调整、流动资金及项目融资之用途。
香港时间13:56，中信证券H股升0.44%，报18.16港元；A股则跌0.08%，报13.13元人民币。（完）
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(记者 雷美珍；审校 黄凯)
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整体乾散货运价指数下跌25点，或2.2%，报1,109点，本周周线下跌约7%。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
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