重温稿-《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾

标题新闻：美联航与之前被强行拖下飞机的乘客杜成德(David Dao)达成和解，和解金额未公布-律师
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以下为路透中文新闻为您整理的一周(10月13日-17日)中国重要财经新闻： 【经济/政策】
--中国经济：波动难免但仍在合理区间，不会出现“硬着陆”--总理
中国国务院总理李克强日前表示，中国经济经济运行仍处于合理区间，有波动是难免的；不会出现有人担心的“硬着陆”，对实现今年经济社会发展主要预期目标充满信心。
--中国央行：预计今年经济增速7.5%左右，将保持审慎货币政策--周小川
中国央行行长周小川表示，预计中国今年国内生产总值（GDP）增速在7.5%左右。中国政府将继续执行稳健的货币政策，推进各项金融改革，并加强对风险的管理。
--《焦点》中国陷入低通胀折射实体经济承压，宽松政策仍将加码
中国9月CPI涨幅重返“1时代”并创逾四年半低点，食品和非食品价格涨幅双双回落，再加上PPI同比和环比跌幅均进一步扩大，凸显实体经济层面需求不足，经济仍面临下行压力。分析人士认为，未来通胀仍将低位运行，为政策面持续宽松以稳增长提供空间，但同时也应勿忘改革，以激发经济长期活力。
--《焦点》中国9月信贷攀高但实际需求未必强，年内料仍是定向宽松发力
中国9月新增信贷创下逾10年来同期新高，但结合增长乏力的社会融资及低迷的表外融资来看，实体经济对信贷的需求可能并未如数据显示那般强劲。业内人士认为，中国经济一时难有明显改善，仍需要货币政策予以支持。预计年内央行仍有望以定向宽松为主，不过与此前相比，市场降息呼声渐强，唯最早时点可能要至明年上半年。
--中国央行：预计M2增速稳定在13%左右，未来货币信贷增速料总体趋降
中国央行周四公布略超预期的9月金融统计数据，并预计未来货币供应量仍会保持平稳增长，M2增速仍会稳定在13%左右的目标区间，而随着经济总量增加和经济潜在增速放缓，未来货币信贷增速可能总体会趋于下降。
--《焦点》中国9月进出口超预期好转，四季度外贸走稳可能性大
受美国需求复苏以及低基数效应等影响，中国9月出口同比增速跃升至19个月高点。但全球PMI等先行指标显示欧美复苏恐后继乏力，意味四季度中国出口形势更有可能走稳，而非大幅回升。9月进口超预期上升主要受加工贸易猛增拉动，一般贸易同比负增长则反映内需仍弱，进口回升基础还不牢固。未来随着国内经济环比企稳，进口预计只会有小幅改善，而要实现全年进出口7.5%增长目标的任务依然艰巨。
--《焦点》细究中国9月出口高增长：恐存一定“水分”
中国9月出口同比增速高达15%，其中当然有全球经济复苏的带动。但分析人士细究分项数据后认为：出口高增长“质量”存疑，超预期的出口数据恐怕存在一定“水分”，很可能涵盖了虚假贸易的因素。
--中国数据：9月实际使用外资(FDI)同比上升1.9%，出口增长正常--商务部
中国商务部新闻发言人沈丹阳周四称，9月实际使用外资(FDI)90.1亿美元，同比上升1.9%，预计今年全国吸收外资仍将保持平稳态势，全年社会消费品零售总额增长12%以上。
--中国经济：因服务业发展，虽增长放缓亦无需大的刺激政策--央行专家
中国人民银行研究局首席经济学家马骏表示，中国经济正由制造业主导逐步向服务业转型，而服务业的劳动密集程度明显高于制造业，即使经济增长放缓，就业情况也将保持稳定，无需出台大的刺激政策。
--全球汇率：美财政部称中国干预汇市的力度明显减弱，但人民币仍大大被低估
美国财政部周三表示，中国干预汇市的力度明显减弱，但人民币汇率仍大大被低估。在提交给国会的半年度报告中，美国财政部指出，不存在美国主要贸易伙伴国操纵汇率的情况。
--中国税制：排污费改税并新设二氧化碳税，加快房地产税立法--财长
中国财政部部长楼继伟表示，要建立环境保护税制度，将现行排污收费改为环境保护税，并新设二氧化碳税目，以进一步发挥税收对生态环境保护的促进作用。他在《求是》杂志撰文并称，将加快房地产税立法并适时推进改革，使房地产税成为地方财政稳定的收入来源。
--中国政策：煤炭资源税定为2%-10%，原油天然气资源税升至6%--财政部
中国财政部周六发布通知称，从12月1日起在全国范围内实施煤炭资源税从价计征改革，煤炭应税产品包括原煤和以未税原煤加工的洗选煤，煤炭资源税税率幅度为2%-10%。
--中国经济：加快水利投资计划下达，鼓励社会资本特许经营及参控股
为发挥好投资对稳增长的关键性作用，中国国家发展改革委员会周二表示，要加快水利工程投资计划下达进度。对建设条件成熟的项目，抓紧安排资金，力争尽早开工建设。并鼓励社会资本以特许经营、参股控股等方式参与。
--中国经济：发改委核准三条铁路新建或扩建项目，投资总额近千亿
中国加大投资稳增长的步伐正在加快。中国发改委周四核准三条铁路新建或扩建项目，包括辽宁锦州港至内蒙古白音华铁路扩能工程等，投资估算总额为958.78亿元人民币。
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--《分析》中国央行引导融资成本下行意图明显，但全面宽松暂无望
中国央行公开市场本周正回购稳量操作，中标利率则出现年内第三次调降。业内人士认为，为经济保驾护航，监管层降低融资成本意图一以贯之，且最新通胀数据创近五年新低，亦为政策进一步放松提供可能。但信贷数据等高于预期，显示宏观经济下行压力下，一系列政策刺激效果有所显现；短期内料央行定向宽松基调难改，并视宏观经济走势相机而动，而降息等全面放松政策出台概率不大。
--中国外汇：应停止汇市干预实行浮动汇率，避免外储续增--社科院专家
中国社会科学院世界经济与政治研究所研究员余永定建议，中国央行应停止干预外汇市场、实行浮动汇率制度，避免进一步增加官方外汇储备，以缓解目前存在的严重资源错配问题。
--中港证券：监管部门向业者透露，沪港通免征资本利得税--消息
据知情人士称，参与建立沪港通的一些主要监管部门已对市场参与者表示，他们预计沪港通将免征资本利得税。
--中国新股：12家新股启动IPO程序月底集中发行，数千亿元资金再扎堆
继中国证监会近日下发IPO重启后第五批新股发行批文后，12家拟上市公司周四均刊登招股意向书，启动A股首次公开发行（IPO）程序，包括11家新获发行批文的公司，以及一家之前暂缓发行的公司重启发行。
--中国证券：券商三年内至少补充一次资本，建资本补充机制--证监会高层
中国证监会主席助理张育军日前表示，证券公司应充分利用挂牌上市、资本积累等三条资本补充主要路径，在年内形成三年资本补充规划，三年内至少补充一次资本，同时应建立资本补充与管理机制。
--中国金融：中金公司董事长金立群或年内离职，将出任亚投行高管--消息
中国知名投行--中国国际金融有限公司（CICC）高层或将再生变动。继朱云来辞去中金公司总裁及管理委员会主席职务后，据两位知情人士透露，中金公司现任董事长金立群亦将在年内离职，将出任正在筹建中的亚洲基础设施投资银行(亚投行)高管。
--中国保险：保监会连发四文严控行业风险，首次开展现金流压力测试
中国保险监督管理委员会近日发布对行业流动性监管征求意见，并组织全行业开展首次现金流压力测试和监测指标定量测试，旨在对保险公司流动性风险管理提出最低监管要求，防范流动性风险。
--中国金融：券商短期公司债将实行余额管理，期限在一年以内--上交所
继上海证券交易所周三宣布将推出证券公司短期公司债券后，相关试点办法细则随后在周四发布，该业务初期将从部分综合实力较强的证券公司先行试点；券商短期公司债实行余额管理，发行人自主发行，债券期限在一年以内。 ========================================================================== 【行业/公司】
--中国房地产：今年保障房建设任务提前完成，已开工720万套--住建部
中国2014年保障房建设任务已提前完成。住房和城乡建设部公布，截至今年9月底全国城镇保障性安居工程已开工720万套，基本建成470万套，分别达到年度目标任务的103%和98%，完成投资10,700亿元人民币。
--中国能源：9月份全社会用电量4,570亿千瓦时，同比增长2.7%--能源局
中国9月份的经济数据预计会优于8月，从国家能源局周四发布的9月份全社会用电量等数据上也得到印证。9月份，全社会用电量4，570亿千瓦时，同比增长2.7%。
--中国数据：1-9月铁矿石进口同比增16.5%，原油进口增长8.3%--海关
中国海关周一公布，1-9月铁矿石7亿吨，同比增长16.5%；进口大豆5,274万吨，同比增长15.3%。同期进口原油2.3亿吨，同比增长8.3%；进口铜359万吨，同比增长10.5%。
--中国房地产：住房公积金新规加力支持购买自住房，推进异地贷款业务--新华
新华社周二引述中国住建部、财政部、央行新规称，支持住房公积金缴存职工购买首套和改善型自住住房，推进异地贷款业务，各地要实现住房公积金缴存异地互认和转移接续。
--中国钢铁：9月下旬重点钢企粗钢日产178.58万吨，旬环比微降--中钢协
中国钢铁工业协会最新公布旬报数据显示，9月下旬重点企业粗钢日产量178.58万吨，旬环比微降0.07%。
--中国汽车：9月汽车产量同比增长4.2%，销售增2.5%--中汽协
中国汽车工业协会周一称，今年9月汽车产销分别比上年同期分别增长4.2%和2.5%，同比增速较低。1-9月汽车累计产销增幅继续回落。 (完) (整理 张喜良; 审校 杨淑祯)
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路透纽约/伦敦4月27日 - 期糖周四跌至一年低位，连跌第四日，受累于跟进卖盘。四日连跌导致原糖现货月合约在周五到期前与远月合约的贴水触及七个月最阔水平。
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。