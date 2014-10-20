重温稿-《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(10月13日-17日)中国重要财经新闻： 【经济/政策】

--中国经济：波动难免但仍在合理区间，不会出现“硬着陆”--总理

中国国务院总理李克强日前表示，中国经济经济运行仍处于合理区间，有波动是难免的；不会出现有人担心的“硬着陆”，对实现今年经济社会发展主要预期目标充满信心。

--中国央行：预计今年经济增速7.5%左右，将保持审慎货币政策--周小川

中国央行行长周小川表示，预计中国今年国内生产总值（GDP）增速在7.5%左右。中国政府将继续执行稳健的货币政策，推进各项金融改革，并加强对风险的管理。

--《焦点》中国陷入低通胀折射实体经济承压，宽松政策仍将加码

中国9月CPI涨幅重返“1时代”并创逾四年半低点，食品和非食品价格涨幅双双回落，再加上PPI同比和环比跌幅均进一步扩大，凸显实体经济层面需求不足，经济仍面临下行压力。分析人士认为，未来通胀仍将低位运行，为政策面持续宽松以稳增长提供空间，但同时也应勿忘改革，以激发经济长期活力。

--《焦点》中国9月信贷攀高但实际需求未必强，年内料仍是定向宽松发力

中国9月新增信贷创下逾10年来同期新高，但结合增长乏力的社会融资及低迷的表外融资来看，实体经济对信贷的需求可能并未如数据显示那般强劲。业内人士认为，中国经济一时难有明显改善，仍需要货币政策予以支持。预计年内央行仍有望以定向宽松为主，不过与此前相比，市场降息呼声渐强，唯最早时点可能要至明年上半年。

--中国央行：预计M2增速稳定在13%左右，未来货币信贷增速料总体趋降

中国央行周四公布略超预期的9月金融统计数据，并预计未来货币供应量仍会保持平稳增长，M2增速仍会稳定在13%左右的目标区间，而随着经济总量增加和经济潜在增速放缓，未来货币信贷增速可能总体会趋于下降。

--《焦点》中国9月进出口超预期好转，四季度外贸走稳可能性大

受美国需求复苏以及低基数效应等影响，中国9月出口同比增速跃升至19个月高点。但全球PMI等先行指标显示欧美复苏恐后继乏力，意味四季度中国出口形势更有可能走稳，而非大幅回升。9月进口超预期上升主要受加工贸易猛增拉动，一般贸易同比负增长则反映内需仍弱，进口回升基础还不牢固。未来随着国内经济环比企稳，进口预计只会有小幅改善，而要实现全年进出口7.5%增长目标的任务依然艰巨。

--《焦点》细究中国9月出口高增长：恐存一定“水分”

中国9月出口同比增速高达15%，其中当然有全球经济复苏的带动。但分析人士细究分项数据后认为：出口高增长“质量”存疑，超预期的出口数据恐怕存在一定“水分”，很可能涵盖了虚假贸易的因素。

--中国数据：9月实际使用外资(FDI)同比上升1.9%，出口增长正常--商务部

中国商务部新闻发言人沈丹阳周四称，9月实际使用外资(FDI)90.1亿美元，同比上升1.9%，预计今年全国吸收外资仍将保持平稳态势，全年社会消费品零售总额增长12%以上。

--中国经济：因服务业发展，虽增长放缓亦无需大的刺激政策--央行专家

中国人民银行研究局首席经济学家马骏表示，中国经济正由制造业主导逐步向服务业转型，而服务业的劳动密集程度明显高于制造业，即使经济增长放缓，就业情况也将保持稳定，无需出台大的刺激政策。

--全球汇率：美财政部称中国干预汇市的力度明显减弱，但人民币仍大大被低估

美国财政部周三表示，中国干预汇市的力度明显减弱，但人民币汇率仍大大被低估。在提交给国会的半年度报告中，美国财政部指出，不存在美国主要贸易伙伴国操纵汇率的情况。

--中国税制：排污费改税并新设二氧化碳税，加快房地产税立法--财长

中国财政部部长楼继伟表示，要建立环境保护税制度，将现行排污收费改为环境保护税，并新设二氧化碳税目，以进一步发挥税收对生态环境保护的促进作用。他在《求是》杂志撰文并称，将加快房地产税立法并适时推进改革，使房地产税成为地方财政稳定的收入来源。

--中国政策：煤炭资源税定为2%-10%，原油天然气资源税升至6%--财政部

中国财政部周六发布通知称，从12月1日起在全国范围内实施煤炭资源税从价计征改革，煤炭应税产品包括原煤和以未税原煤加工的洗选煤，煤炭资源税税率幅度为2%-10%。

--中国经济：加快水利投资计划下达，鼓励社会资本特许经营及参控股

为发挥好投资对稳增长的关键性作用，中国国家发展改革委员会周二表示，要加快水利工程投资计划下达进度。对建设条件成熟的项目，抓紧安排资金，力争尽早开工建设。并鼓励社会资本以特许经营、参股控股等方式参与。

--中国经济：发改委核准三条铁路新建或扩建项目，投资总额近千亿

中国加大投资稳增长的步伐正在加快。中国发改委周四核准三条铁路新建或扩建项目，包括辽宁锦州港至内蒙古白音华铁路扩能工程等，投资估算总额为958.78亿元人民币。

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--《分析》中国央行引导融资成本下行意图明显，但全面宽松暂无望

中国央行公开市场本周正回购稳量操作，中标利率则出现年内第三次调降。业内人士认为，为经济保驾护航，监管层降低融资成本意图一以贯之，且最新通胀数据创近五年新低，亦为政策进一步放松提供可能。但信贷数据等高于预期，显示宏观经济下行压力下，一系列政策刺激效果有所显现；短期内料央行定向宽松基调难改，并视宏观经济走势相机而动，而降息等全面放松政策出台概率不大。

--中国外汇：应停止汇市干预实行浮动汇率，避免外储续增--社科院专家

中国社会科学院世界经济与政治研究所研究员余永定建议，中国央行应停止干预外汇市场、实行浮动汇率制度，避免进一步增加官方外汇储备，以缓解目前存在的严重资源错配问题。

--中港证券：监管部门向业者透露，沪港通免征资本利得税--消息

据知情人士称，参与建立沪港通的一些主要监管部门已对市场参与者表示，他们预计沪港通将免征资本利得税。

--中国新股：12家新股启动IPO程序月底集中发行，数千亿元资金再扎堆

继中国证监会近日下发IPO重启后第五批新股发行批文后，12家拟上市公司周四均刊登招股意向书，启动A股首次公开发行（IPO）程序，包括11家新获发行批文的公司，以及一家之前暂缓发行的公司重启发行。

--中国证券：券商三年内至少补充一次资本，建资本补充机制--证监会高层

中国证监会主席助理张育军日前表示，证券公司应充分利用挂牌上市、资本积累等三条资本补充主要路径，在年内形成三年资本补充规划，三年内至少补充一次资本，同时应建立资本补充与管理机制。

--中国金融：中金公司董事长金立群或年内离职，将出任亚投行高管--消息

中国知名投行--中国国际金融有限公司（CICC）高层或将再生变动。继朱云来辞去中金公司总裁及管理委员会主席职务后，据两位知情人士透露，中金公司现任董事长金立群亦将在年内离职，将出任正在筹建中的亚洲基础设施投资银行(亚投行)高管。

--中国保险：保监会连发四文严控行业风险，首次开展现金流压力测试

中国保险监督管理委员会近日发布对行业流动性监管征求意见，并组织全行业开展首次现金流压力测试和监测指标定量测试，旨在对保险公司流动性风险管理提出最低监管要求，防范流动性风险。

--中国金融：券商短期公司债将实行余额管理，期限在一年以内--上交所

继上海证券交易所周三宣布将推出证券公司短期公司债券后，相关试点办法细则随后在周四发布，该业务初期将从部分综合实力较强的证券公司先行试点；券商短期公司债实行余额管理，发行人自主发行，债券期限在一年以内。 ========================================================================== 【行业/公司】

--中国房地产：今年保障房建设任务提前完成，已开工720万套--住建部

中国2014年保障房建设任务已提前完成。住房和城乡建设部公布，截至今年9月底全国城镇保障性安居工程已开工720万套，基本建成470万套，分别达到年度目标任务的103%和98%，完成投资10,700亿元人民币。

--中国能源：9月份全社会用电量4,570亿千瓦时，同比增长2.7%--能源局

中国9月份的经济数据预计会优于8月，从国家能源局周四发布的9月份全社会用电量等数据上也得到印证。9月份，全社会用电量4，570亿千瓦时，同比增长2.7%。

--中国数据：1-9月铁矿石进口同比增16.5%，原油进口增长8.3%--海关

中国海关周一公布，1-9月铁矿石7亿吨，同比增长16.5%；进口大豆5,274万吨，同比增长15.3%。同期进口原油2.3亿吨，同比增长8.3%；进口铜359万吨，同比增长10.5%。

--中国房地产：住房公积金新规加力支持购买自住房，推进异地贷款业务--新华

新华社周二引述中国住建部、财政部、央行新规称，支持住房公积金缴存职工购买首套和改善型自住住房，推进异地贷款业务，各地要实现住房公积金缴存异地互认和转移接续。

--中国钢铁：9月下旬重点钢企粗钢日产178.58万吨，旬环比微降--中钢协

中国钢铁工业协会最新公布旬报数据显示，9月下旬重点企业粗钢日产量178.58万吨，旬环比微降0.07%。

--中国汽车：9月汽车产量同比增长4.2%，销售增2.5%--中汽协