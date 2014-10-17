中国反腐：原铁道部运输局局长张曙光以受贿罪判处死刑

路透北京10月17日 - 北京市第二中级人民法院周五对原铁道部运输局局长、副总工程师张曙光受贿案作出一审宣判，对张曙光以受贿罪判处死刑，缓期两年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。

同时对原铁道部运输局副局长兼营运部主任苏顺虎涉嫌受贿2,400余万元也作一审宣判，以受贿罪判处其无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。

新华社报导称，法院经审理查明：2000年至2011年间，被告人张曙光在担任铁道部运输局装备部客车处处长,运输局局长等职务期间，利用职务便利，为广州中车轨道交通装备股份有限公司等十四家单位谋取利益，直接或者通过其情妇罗菲（另案处理）收受上述单位负责人杨建宇等人给予的款物共计折合人民币4,700余万元人民币。案发后，赃款赃物已全部追缴。

被告人苏顺虎先后利用担任原铁道部运输局营运部货运营销计划处处长、营运部副主任、副局长兼营运部主任的职务便利，分别接受山西省曲沃县闽光焦化有限责任公司总经理张某等三家公司请托，为三家公司谋取利益，并收受三人给予的款物共计折合人民币2,400余万元。案发后，受贿款物已全部被追缴。