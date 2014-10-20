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亚洲 | 2014年 10月 20日 星期一 14:40 BJT

《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--10月20日

路透上海10月20日 - 随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开，中国各个金融市场的
联系更为紧密。目前而言，金融市场资金面主要受新股发行、新债发行、债券到期以及中国人民银行公开市场
操作等多重因素影响。

    以下为本周内(10月20日-10月24日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览：

    一.资金占用因素：

    1.新股发行 
    --------------------------------------------------------------------------------------    
    网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
    
      10/23     深   地尔汉宇  300403  不超过3,400     --         --      中金公司 10/28
      10/23     深   科隆精化  300405  不超过1,700     --         --      华泰联合 10/28
      10/23     深   九强生物  300406  不超过3,340     --         --      信达证券 10/28
      10/24     深   海 洋 王  002724  不超过5,000     --         --      招商证券 10/29
      10/24     深   萃华珠宝  002731  不超过3,768     --         --      广发证券 10/29
      10/24     沪   中电电机  732988  不超过2,000     --         --      齐鲁证券 10/29
      10/24     沪   石英股份     --   不超过5,595     --         --      中信证券 10/29
      10/24     沪   中科曙光  732019  不超过7,500     --         --      中信建投 10/29
      10/24     沪   黑猫股份  780015  不超过12,000    --         --      华西证券 10/29
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    注：最近一个周期的新股认购累计冻结资金8,622.1亿元人民币，详情请点选 
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    2.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上)  
    ---------------------------------------------------------------------------------------    
    发债主体    规模     期限     债券类型      缴款时间           备注
               (亿元)   
         
    财政部      297.4    10年     固息国债     10/16-10/20       今年第21期第一次续发
    财政部      235.3     1年     固息国债     10/20-10/22       今年第23期记账式附息国债
    财政部      280       7年     固息国债     10/23-10/27       今年第24期记账式附息国债
    进出口行     60      6个月    贴现金融债      周二           今年第67期新债 
                 50       3年     固息金融债      周二           今年第68期新债
                 50       5年     固息金融债      周二           今年第69期新债
    农发行       50       1年     固息增发债      周二           今年第43期第三次增发
                 50       2年     固息增发债      周一           今年第32期第三次增发
                 50       3年     固息增发债      周一           今年第46期首次增发
    南方电网     50      6个月    超短融          周二
    长江三峡集团 50      6个月    超短融          周二
    中船工业集团 50      9个月    超短融          周三
    中国铁路    100       5年     中期票据        周五
    总公司     
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   3.国库现金定期存款到期
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    期 数         金额(亿元)     期限     起息日    到期日
    
   2014年第八期      500        三个月     7/24      10/23
   ======================================================================================    
    二.资金投放因素
    
    1.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上)  
    -------------------------------------------------------------------------------------
     发债主体       债券类型     到期本金规模    到期时间
                                    (亿元)     
    
    财政部          代发地方债       176          上周六        
    国开行          固息金融债       200          上周日
    进出口行        固息金融债        50            周三    
    国开行          固息金融债       280            周五    
    
    注：一般情况下，债券到期的统计时间段为上周六至本周五。
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    2.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币)  
    -------------------------------------------
    央票到期    逆回购到期   正回购到期   合计 
   
      200           --          200        400
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    3.本周新股资金解冻
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    申购日  简称   发行量(万股) 发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 解冻日
    
     暂无
    ====================================================================================(完)

 (整理 吴芳； 审校 边竞)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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