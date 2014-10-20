《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--10月20日

路透上海10月20日 - 随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开，中国各个金融市场的 联系更为紧密。目前而言，金融市场资金面主要受新股发行、新债发行、债券到期以及中国人民银行公开市场 操作等多重因素影响。 以下为本周内(10月20日-10月24日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览： 一.资金占用因素： 1.新股发行 -------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 10/23 深 地尔汉宇 300403 不超过3,400 -- -- 中金公司 10/28 10/23 深 科隆精化 300405 不超过1,700 -- -- 华泰联合 10/28 10/23 深 九强生物 300406 不超过3,340 -- -- 信达证券 10/28 10/24 深 海 洋 王 002724 不超过5,000 -- -- 招商证券 10/29 10/24 深 萃华珠宝 002731 不超过3,768 -- -- 广发证券 10/29 10/24 沪 中电电机 732988 不超过2,000 -- -- 齐鲁证券 10/29 10/24 沪 石英股份 -- 不超过5,595 -- -- 中信证券 10/29 10/24 沪 中科曙光 732019 不超过7,500 -- -- 中信建投 10/29 10/24 沪 黑猫股份 780015 不超过12,000 -- -- 华西证券 10/29 --------------------------------------------------------------------------------------- 注：最近一个周期的新股认购累计冻结资金8,622.1亿元人民币，详情请点选 ======================================================================================= 2.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上) --------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 规模 期限 债券类型 缴款时间 备注 (亿元) 财政部 297.4 10年 固息国债 10/16-10/20 今年第21期第一次续发 财政部 235.3 1年 固息国债 10/20-10/22 今年第23期记账式附息国债 财政部 280 7年 固息国债 10/23-10/27 今年第24期记账式附息国债 进出口行 60 6个月 贴现金融债 周二 今年第67期新债 50 3年 固息金融债 周二 今年第68期新债 50 5年 固息金融债 周二 今年第69期新债 农发行 50 1年 固息增发债 周二 今年第43期第三次增发 50 2年 固息增发债 周一 今年第32期第三次增发 50 3年 固息增发债 周一 今年第46期首次增发 南方电网 50 6个月 超短融 周二 长江三峡集团 50 6个月 超短融 周二 中船工业集团 50 9个月 超短融 周三 中国铁路 100 5年 中期票据 周五 总公司 ======================================================================================= 3.国库现金定期存款到期 --------------------------------------------------------------------------------------- 期 数 金额(亿元) 期限 起息日 到期日 2014年第八期 500 三个月 7/24 10/23 ====================================================================================== 二.资金投放因素 1.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上) ------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 债券类型 到期本金规模 到期时间 (亿元) 财政部 代发地方债 176 上周六 国开行 固息金融债 200 上周日 进出口行 固息金融债 50 周三 国开行 固息金融债 280 周五 注：一般情况下，债券到期的统计时间段为上周六至本周五。 ===================================================================================== 2.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币) ------------------------------------------- 央票到期 逆回购到期 正回购到期 合计 200 -- 200 400 ===================================================================================== 3.本周新股资金解冻 ------------------------------------------------------------------------------------- 申购日 简称 发行量(万股) 发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 解冻日 暂无 ====================================================================================(完) (整理 吴芳； 审校 边竞)