人民币汇率：9月实际有效汇率环比上升2.54%，名义有效汇率创新高--BIS

路透北京10月17日 - 国际清算银行(BIS)最新公布，人民币实际有效汇率指数9月环比上升2.54%至119.75，连续第四个月回升，增速较前月的1.62%明显加快。

数据并显示，9月人民币名义有效汇率指数环比续升2.27%至115.99，创出历史新高，且增速创下自2010年5月以来的逾四年新高。当月美元/人民币即期收盘价为6.1395元。

这体现人民币兑多种货币汇率加速升值。9月美元指数加速升值，令其第三季录得六年来最大季度涨幅，但人民币对美元即期汇率 9月累计升值0.06%，对欧元 与对日圆 的升值步伐亦有所加快，幅度分别为4.05%与5.45%。

此前，人民币实际和名义有效汇率均于今年1月份创出历史新高，分别为121.2和115.62；截至5月，分别较高点回落了5.98%和4.35%，6月起企稳回升。

根据BIS数据，2013年全年人民币实际有效汇率和名义有效汇率分别升值7.9%和7.2%，升幅较2012年的2.2%和1.7%明显提升。

BIS的有效汇率指数是基于2008-2010年贸易数据权重，并以2010年为基期。在人民币指数的权重中，欧圆、美元和日圆分列前三位。(完)

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