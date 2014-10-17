人民币汇率：9月实际有效汇率环比上升2.54%，名义有效汇率创新高--BIS

标题新闻：联合国秘书长古特雷斯对安理会称与朝鲜缺乏沟通渠道是危险的，需要避免误判和误解
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路透北京10月17日 - 国际清算银行(BIS)最新公布，人民币实际有效汇率指数9月环比上升2.54%至119.75，连续第四个月回升，增速较前月的1.62%明显加快。
数据并显示，9月人民币名义有效汇率指数环比续升2.27%至115.99，创出历史新高，且增速创下自2010年5月以来的逾四年新高。当月美元/人民币即期收盘价为6.1395元。
这体现人民币兑多种货币汇率加速升值。9月美元指数加速升值，令其第三季录得六年来最大季度涨幅，但人民币对美元即期汇率 9月累计升值0.06%，对欧元 与对日圆 的升值步伐亦有所加快，幅度分别为4.05%与5.45%。
此前，人民币实际和名义有效汇率均于今年1月份创出历史新高，分别为121.2和115.62；截至5月，分别较高点回落了5.98%和4.35%，6月起企稳回升。
根据BIS数据，2013年全年人民币实际有效汇率和名义有效汇率分别升值7.9%和7.2%，升幅较2012年的2.2%和1.7%明显提升。
BIS的有效汇率指数是基于2008-2010年贸易数据权重，并以2010年为基期。在人民币指数的权重中，欧圆、美元和日圆分列前三位。(完)
参看详情，请点选国际清算银行网站 here (发稿 倪蔚丹；审校 李然/林高丽)
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俄罗斯能源部长诺瓦克 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡4月28日 - 市场人气改善提振380-cst燃料油远期升水走 阔，因为市场预期第一季多数时间都拖累市场的供应过剩将缩窄。 周四新加坡燃料油库存降至三个月低点，这是供应减少的一个迹象， 此前曾创下自1月4日以来最大单周降幅。 0900 GMT，洲际交易所(ICE)日期较近的380-cst燃料油跨月价差，即 从5/6月一直到9/10月，录得涨幅。 ICE-5/6月合约涨幅最大，每吨较前一交易日上涨0.25美元至0.95美 元。 除了人气好转之外，交易员还将5/6月价差上涨归因于市场参与人士 将4/5月部位展期，后者将在周末到期。 周五普氏窗口达成三笔船货交易，总计6万吨380-cst燃料油。 中石油购买了两笔，Coastal买入第三笔。 壳牌卖出两笔，贡渥(Gunvor)卖出第三笔。 自4月以来，普氏窗口总计成交358万吨380-cst燃料油。(完) (编译 李春喜; 审校 王洋)