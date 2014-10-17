基金观点：美国加息周期将至，高派息及能源基建等股票有投资价值--美盛

路透上海10月17日 - 全球领先资产管理公司--美盛环球资产管理 旗下凯利投资的基金经理周五表示，美国量化宽松即将结束，加息周期将至，股市波动加剧，不过美国的高派息股、能源基建股以及房地产信托等三类股票未来仍有投资价值。

近期凯利投资与渣打银行 合作，向渣打银行中国公司的高净值客户推出一款合格境内机构投资者（QDII）产品，投资在以上述三类股票为代表的稳定收益品种上。

“股市出现震荡是必然的，但基本面没有变化，这就存在投资机会。”凯利投资高级基金经理Mark McAllister指出。

他介绍说，美国企业目前的财政状况是数十年来最稳健的，在财务安排上具有很强的灵活性，而且其派息率低于历史水平，这意味着美国市场为投资者提供的派息机会日增。

另外，美国大力开发页岩气和天然气，除满足国内需求还大量出口，这需要大量类似能源管道等基建设施，未来能源基建公司亦有可能增加盈利和派息，且其业务不会受到国际原油价格波动的影响。而随着美国楼市复苏及房地产租金水平的回升，房地产信托产品有望提供更诱人的股息率。

渣打银行中国投资策略及咨询总监郑毓栋亦建议，随着美国加息周期将至，那些过度依赖海外高收益债券的投资人，应转向更多元化的资产组合，例如增加有稳定现金流和较高股息的股票资产。

美联储官员近阶段已为其结束量化宽松屡次打“预防针”，例如强硬派的费城联邦储备银行总裁普洛瑟近日指出，美联储必须让投资人做好心理准备，预期升息可能比许多人当前的设想更快实现。目前很多人预期明年中美联储可能会首次升息。

全球主要股市近期走势较为疲弱，标普500指数自9月中以来的跌幅约8%。