基金观点：美国加息周期将至，高派息及能源基建等股票有投资价值--美盛

标题新闻：美国国务卿蒂勒森称朝鲜对日韩发动攻击的威胁真实存在，促请联合国安理会先发制人
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路透上海10月17日 - 全球领先资产管理公司--美盛环球资产管理 旗下凯利投资的基金经理周五表示，美国量化宽松即将结束，加息周期将至，股市波动加剧，不过美国的高派息股、能源基建股以及房地产信托等三类股票未来仍有投资价值。
近期凯利投资与渣打银行 合作，向渣打银行中国公司的高净值客户推出一款合格境内机构投资者（QDII）产品，投资在以上述三类股票为代表的稳定收益品种上。
“股市出现震荡是必然的，但基本面没有变化，这就存在投资机会。”凯利投资高级基金经理Mark McAllister指出。
他介绍说，美国企业目前的财政状况是数十年来最稳健的，在财务安排上具有很强的灵活性，而且其派息率低于历史水平，这意味着美国市场为投资者提供的派息机会日增。
另外，美国大力开发页岩气和天然气，除满足国内需求还大量出口，这需要大量类似能源管道等基建设施，未来能源基建公司亦有可能增加盈利和派息，且其业务不会受到国际原油价格波动的影响。而随着美国楼市复苏及房地产租金水平的回升，房地产信托产品有望提供更诱人的股息率。
渣打银行中国投资策略及咨询总监郑毓栋亦建议，随着美国加息周期将至，那些过度依赖海外高收益债券的投资人，应转向更多元化的资产组合，例如增加有稳定现金流和较高股息的股票资产。
美联储官员近阶段已为其结束量化宽松屡次打“预防针”，例如强硬派的费城联邦储备银行总裁普洛瑟近日指出，美联储必须让投资人做好心理准备，预期升息可能比许多人当前的设想更快实现。目前很多人预期明年中美联储可能会首次升息。
全球主要股市近期走势较为疲弱，标普500指数自9月中以来的跌幅约8%。
美盛环球是一家具有逾百年历史的资产管理公司，9月底管理资产规模7,078亿美元，在全球排名第21位。而2005年美盛在收购花旗的资产管理业务后，由前花旗资产管理团队组建了凯利投资，6月底凯利投资的管理资产总值1,062亿美元。（完） (发稿 林琦; 审校 黄凯)
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整体乾散货运价指数下跌25点，或2.2%，报1,109点，本周周线下跌约7%。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
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