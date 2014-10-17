日本债市：两年期日债收益率跌至纪录低位0.005%

路透基点：台湾精成科技启动24亿台币再融资贷款--TRLPC

路透香港5月15日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国信托 商业银行已启动精成科技的24亿元台币(8,000万美元)贷款。 根据借款方税前净利润率，贷款利率为台北金融业拆款定盘利率(Tai bor)加码67至72个基点不等。税前利率下限设定为1.7%。 参贷3亿元台币或以上的银行，可获得主办行头衔、8个基点的前端费 ；参贷2-2.99亿元台币的银行，可获得协办行头衔与5个基点的前端费。 回覆期限为5月31日。 资金将用于2013年12月签署的五年期24亿台币贷款的再融资，以及营 运资本等用途。 中国信托商银与合作金库为那笔贷款的牵头行兼簿记行，利率为次级 市场商业本票利率加码72-78基点。 台湾上市公司精成科技成立于1973年，主要业务为制造印刷电路板与 消费电子产品。(完) (编译 陈宗琦；审校 张涛)