日本债市：两年期日债收益率跌至纪录低位0.005%

标题新闻：马来西亚5月1-15日棕榈油出口较上月同期增8.9%至617,697吨--船货验证机构ITS
注：ITS为Intertek Testing Services的缩写 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲 浏览英文报导全文，请点选
路透东京10月17日 - 两年期日本公债收益率(殖利率) 周五跌至纪录低位0.005%，此前五年期日债标售需求强劲。
投资者买入两年期日债，因日本央行的大规模购债计划导致市场短期公债紧缺。(完) (编译 朱晓军；审校 田建华)
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路透香港5月15日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国信托 商业银行已启动精成科技的24亿元台币(8,000万美元)贷款。 根据借款方税前净利润率，贷款利率为台北金融业拆款定盘利率(Tai bor)加码67至72个基点不等。税前利率下限设定为1.7%。 参贷3亿元台币或以上的银行，可获得主办行头衔、8个基点的前端费 ；参贷2-2.99亿元台币的银行，可获得协办行头衔与5个基点的前端费。 回覆期限为5月31日。 资金将用于2013年12月签署的五年期24亿台币贷款的再融资，以及营 运资本等用途。 中国信托商银与合作金库为那笔贷款的牵头行兼簿记行，利率为次级 市场商业本票利率加码72-78基点。 台湾上市公司精成科技成立于1973年，主要业务为制造印刷电路板与 消费电子产品。(完) (编译 陈宗琦；审校 张涛)
路透上海5月15日 - 以下为中国2017年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 2016年13期 1月5日 90 10 3.7659% 2.33(第17次增发，参考收益率) 增发17 增发18 1月10日 100 3.6866% 1.95(第18次增发，参考收益率) 增发19 1月17日 100 3.8205% 2.82(第19次增发，参考收益率) 增发20 2月7日 100 4.1808% 3.89(第20次增发，参考收益率) 增发21