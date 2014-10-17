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货币新闻 | 2014年 10月 17日 星期五 14:34 BJT

日本债市：两年期日债收益率跌至纪录低位0.005%

路透东京10月17日 - 两年期日本公债收益率(殖利率) 周五跌至纪录低位0.005%，此前五年期日债标售需求强劲。

投资者买入两年期日债，因日本央行的大规模购债计划导致市场短期公债紧缺。(完) (编译 朱晓军；审校 田建华)
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