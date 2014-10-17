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亚洲 | 2014年 10月 17日 星期五 14:28 BJT

韩国股市：收低近1%，因全球经济成长放缓疑虑增强

路透首尔10月17日 - 韩国股市周五收低近1%，在全球经济成长放缓疑虑升高且欧债危机可能再起下，投资人削减风险头寸。

综合股价指数 跌0.95%，收在1,900.66点，尾盘时自2月6日以来首度跌破1,900点关卡。

该指数本周下跌2.1%。(完)
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