中国股市：沪综指连二日收跌，外盘拖累及经济疑虑令大盘内外交困

路透北京10月17日 - 中国股市沪综指周五连续第二日收跌。分析师指出，外围市场对A股走势形成一定压制，而昨日护盘的银行股今日亦有所下跌，对指数形成新的拖累，大盘短线市场强势特征渐失，盘中一度击穿中期趋势线--30日均线2,327点。

沪综指 收报2,341.184点，跌15.315点或0.65%，日低为2,312.826点；本周该指数累计下跌1.40%，结束此前连三周涨势。上证A股今日成交1,791亿元人民币，上日为2,036亿元。

“美股港股都跌了，大盘扛不住了。”信达证券策略分析师谷永涛称，近期国外市场连续调整，投资者对国内经济亦有所担忧，都难以支撑市场中长期走强。

上证银行股指数 收盘下跌0.37%。

方正证券策略分析师陈敏亦认为，10月份市场环境趋于复杂，沪港通等部分市场预期即将兑现，致短期大盘上攻动能不足。