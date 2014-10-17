台湾股市：重挫收创八个月低位，下周先看8,500点是否有守

路透台北10月17日 - 台湾加权股价指数 周五重挫收创八个月低位，周线收跌453.56点。分析师称，近期台股遭到境内外利空夹击，境外包括重量级个股财报不如预期令美股陷入修正、境内则受累于食安风暴，导致市场信心明显不足，下周台股暂先观察8,500点是否有守。

台湾加权股价指数 跌1.4%或120.81点至8,512.88点，收盘前低为2月13日的8,467.70点；今日成交初值 为1,217.47亿台币，上交易日修正后为1,082.49亿。

〞没有新利空都是一样利空，造成市场信心不足，持续对利空较有过度反应 。〞凯基投顾分析师张明祥说。

他认为，由于全球经济前景堪虑，资金面操作相对紧缩，而近日美国重量级个股财报相继出炉，包括谷歌 、沃尔玛 等财报皆不如市场预期，致美股表现欠佳，且台湾股王--大立光 也因第三季毛利率较上季下滑而以跌停作收，拖累苹果概念股表现，鸿海 也收在日低。

他指出，台股下周先看8,500点是否有守，若有守的话短线就暂且撑盘，否则就技术线型推估满足点落在8,430点，距离现在还有百点差距，目前台股尚未看到止跌讯号，下周指数区间暂看在8,350-8,600点。

谷歌 第三季营收低于华尔街预期，因网络广告业务成长减缓，抵消了广告价格温和改善带来的提振效应。谷歌股价在盘后跌约3%。 另全球最大零售商--美国沃尔玛(Wal-Mart) 周三调降年度营收预测，指称因美元走强及食品券减少的冲击。 (完)