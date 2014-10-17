台湾债市：五年券殖利率创两个月低位，因股市续挫与空手回补

* 五年券殖利率连五日收低，创两个月低位 * 空手交易商持续补货，为多杀多埋伏笔 * 下周五年券交投区间料在1.08-1.16% 路透台北10月17日 - 台湾指标五年公债103/15 殖利率周五第五日收低，周线跌11.4基点。 交易员称，因空手交易商持续补货，且台股大跌至八个月低位，令殖利率开高收低，创两个月收盘低位。 针对下周走势，交易商认为，美债与台债殖利率均来到相对低档，且短线负乖离过大有修正必要。但埃博 拉疫情变数难料，且交易商操作心态转为逢高拿货因应变局，因此趋势还是有利于做多。 “空单几乎没了，券商反手做多，看谁做最后一只老鼠。”一位证券商交易员说。 交易商也提及，美联储在29日公布利率决议前，市场料将随着美国经济数据、欧洲经济局势而变化，波动 幅度也会变大。 “欧洲一直没好，你想，一颗苹果烂了一半以上，另外的会好吗？”一公股银行交易主管说。 另一证券商交易员认为，市场对美国升息时点可能延后的预期，还处在半信半疑的状态。这必须靠接下来 经济数据的发布，以及月底FOMC会议结论来验证。若是误会一场，殖利率会修正回去，但若延后升息的预期更 为浓厚，1.10%的台湾五年公债殖利率就不算低。 一外商银行交易员则提及，由于台湾近期关注重点放在食安风暴，反而忽略了埃博拉疫情对国际金融市场 的冲击，未来还是要高度留意相关讯息的变化，一旦疫情扩散，五年公债殖利率就有机会测试1.10%。 交易商预估，下周103/15殖利率区间看在1.08-1.16%，10年增额券103/13R 发行前交易殖利 率区间则在1.55-1.65%。 台湾五年公债殖利率前低在8月19日的1.1244%。 台湾加权股价指数 周五重挫收创八个月低位，周线收跌453.56点。分析师称，下周台股暂先观察8 ,500点是否有守。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 103/15 -1.00 1.1300 *1.1270-1.1655 163.5 * 表创该券交易期间低位 本周/下周金融市场重要经济数据和事件包括： 10/17(五)：美国9月房屋开工及建筑许可、美联储主席叶伦在波士顿一场讨论会发表演说。 10/20(一)：中国9月固定资産投资(不含农户)、社会消费品零售总额、工业增加值和房地産投资和销售情 况月报、德国9月生産者物价指数(PPI)、台湾9月外销订单、中国国民经济运行情况新闻发布会、英国央行副 总裁康利夫和欧洲央行副总裁冈斯坦西欧讨论银行业监管事宜、日本央行召开地区分行经理人季度会议； 10/21(二)：美国成屋销售年率、日本9月贸易收支、进出口、英国9月公共部门净借款和收支短差； 10/22(三)：台湾9月季调失业率、美国9月CPI、核心CPI、实质所得、美国克利夫兰联储9月CPI、英国央 行公布10月政策会议记录； 10/23(四)：汇丰中国10月制造业PMI初值、日本制造业10月采购经理人指数(PMI)初值、台湾9月工业生産 指数、法国/德国/欧元区制造业、服务业、综合PMI 10月初值、英国9月零售销售/10月CBI总工业订单差值、 美国9月全国活动指数/8月房价、美国Markit制造业PMI 10月初值、欧元区10月消费者信心指数、韩国第三季G DP初值； 10/24(五)：中国9月 70个大中城市住宅销售价格月度报告、德国GfK消费者信心指数、台湾9月M2年增率 、英国GDP第三季初值、美国9月新屋销售、欧洲央行执委普雷特参加国际银行业会议。 30 103/12 没有成交 20 103/14 没有成交 10 103/13R 1.5800 5 103/15 1.1300 2 103/1 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)