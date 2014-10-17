英国经济：央行首席经济学家称，低利率或许有必要维持更长时间

标题新闻：联合国秘书长古特雷斯对安理会称与朝鲜缺乏沟通渠道是危险的，需要避免误判和误解
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“简单地说，我更悲观了，”霍尔丹说。“这表明利率可能在较低水平维持更长时间，肯定比我三个月前预期的要久。”
虽然今年英国经济增速可能在主要国家中算最快，通胀和借款成本也较低，但实质薪资和生产率增长却遭遇19世纪以来最慢速度(不计二战后一段时期)。
尽管随着复苏持续，薪资和生产率可能开始提速，但英国央行过去在这方面的预期都未能实现，金融市场越来越认为增长可能下滑。
他表示，英国经济料不会发展成为正常扩张，而是有“长期停滞”的风险，即长时间以非常小的幅度增长。
“如果经济增长路径真正面临不确定性，最佳的政策回应可能是避免出现这种最糟糕的结果，”霍尔丹说。(完)
(编译 李春喜/艾茂林; 审校 蔡美珍/朱晓军)
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