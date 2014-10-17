全球金市：黄金料第二周录得涨幅，因经济忧虑和股市下跌提振避险买需

南非汇市：兰特跌至三周低位，受累于南非PMI数据疲弱和美联储政策声明
路透约翰内斯堡5月4日 - 南非兰特兑美元周四跌至三周最低，因数据显示，4月民间部门活动九个月来首次萎缩，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)发表鹰派政策声明，加重了兰特的偏空人气。
“虽然我们没有发现工业或终端用户趁周四价格下跌而买入的迹象，但预计如果市场继续下行，会出现实货买盘。”
0618 GMT，现货铂金 升1.2%至每盎司1,251.70美元。周四，铂金价格在2013年4月以来首次跌至黄金价格以下，随后削减跌幅，收低1.3%。
现货钯金 上涨逾1%至743.72美元，前日跌幅最多达5%。
现货金 升0.1%至每盎司1,240美元，本周上涨约1.4%，周三创下一个月高点1,249.30美元。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，周四持仓量升0.24%至760.94吨，显示投资者兴趣趋浓。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1240 1.3 0.1
现货银 17.37 0.05 0.29
现货铂金 1251.7 14.3 1.16
现货钯金 743.72 8.92 1.21
COMEX期金 1240.4 -0.8 -0.06
COMEX期银 17.395 -0.042 -0.24
汇率
欧元/美元 1.2805
美元指数 84.904
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
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金属期市 LME库存变化 (编译 高琦/朱晓军；审校 田建华/王兴亚)
路透约翰内斯堡5月4日 - 南非兰特兑美元周四跌至三周最低，因数据显示，4月民间部门活动九个月来首次萎缩，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)发表鹰派政策声明，加重了兰特的偏空人气。
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路透5月4日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(