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亚洲 | 2014年 10月 17日 星期五 14:56 BJT

全球金市：黄金料第二周录得涨幅，因经济忧虑和股市下跌提振避险买需

“虽然我们没有发现工业或终端用户趁周四价格下跌而买入的迹象，但预计如果市场继续下行，会出现实货买盘。”

0618 GMT，现货铂金 升1.2%至每盎司1,251.70美元。周四，铂金价格在2013年4月以来首次跌至黄金价格以下，随后削减跌幅，收低1.3%。

现货钯金 上涨逾1%至743.72美元，前日跌幅最多达5%。

现货金 升0.1%至每盎司1,240美元，本周上涨约1.4%，周三创下一个月高点1,249.30美元。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，周四持仓量升0.24%至760.94吨，显示投资者兴趣趋浓。

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价格 变动 涨跌%

现货金 1240 1.3 0.1

现货银 17.37 0.05 0.29

现货铂金 1251.7 14.3 1.16

现货钯金 743.72 8.92 1.21

COMEX期金 1240.4 -0.8 -0.06

COMEX期银 17.395 -0.042 -0.24

汇率

欧元/美元 1.2805

美元指数 84.904

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 高琦/朱晓军；审校 田建华/王兴亚)
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