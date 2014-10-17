中国票据市场：转贴利率跌幅扩大，正回购利率再降拓宽下行空间

路透上海10月17日 - 中国票据市场本周转贴利率本周跌幅有所扩大，资金面宽松银行配置资产压力渐增，收票需求旺盛；而央行在一个月内二度下调正回购利率，牵引货币市场利率下行，并为转贴利率进一步拓展向下空间。

“价格一直在往下，现在（转贴年息）差不多能做到4.55%，最后一个季度头上，大家肯定要先收一收，现在资产少，压力都不小，估计下周还会下的，”上海一银行交易员称。

中国央行公开市场本周正回购稳量操作，中标利率则出现年内第三次调降。业内人士认为，为经济保驾护航，监管层降低融资成本意图一以贯之，且最新通胀数据创近五年新低，亦为政策进一步放松提供可能。

上述交易员并谈到，随着监管加强，非标资产逐步萎缩，银行只能将目光转向债券及票据这些传统资产上来，此外同业存单近来也颇受市场欢迎，发行规模大增。

他认为，票据利率短期可能在4.50%附近有一定争夺，不过正回购利率再降为货币市场利率打开了下行空间，在宽松的政策环境下，转贴利率整体向下的势头料延续。

中国银行间资金市场周五主要回购利率 低位震荡。流动性宽裕格局不改，而在开盘价引导下回购利率也保持总体向下态势；下周资金面将迎来缴税及新股IPO两大因素扰动，或致时点性波动稍显。

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 ：

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

------------------------------------------------------------

周五 4.6633/4.5939 4.8642/4.7901 5.1327/5.0422

上周五 4.7400/4.6664 4.8960/4.8235 5.1980/5.0890

------------------------------------------------------------

变动 -7.67bp/-7.25bp -3.18bp/-3.34bp -6.53bp/-4.68bp

票据回购报价方面，路透中国银票回购参考率报价 显示，今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为4.6023%，上周五为4.6674%。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。