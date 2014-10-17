中国票据市场：转贴利率跌幅扩大，正回购利率再降拓宽下行空间

标题新闻：联合国秘书长古特雷斯对安理会称与朝鲜缺乏沟通渠道是危险的，需要避免误判和误解
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路透上海10月17日 - 中国票据市场本周转贴利率本周跌幅有所扩大，资金面宽松银行配置资产压力渐增，收票需求旺盛；而央行在一个月内二度下调正回购利率，牵引货币市场利率下行，并为转贴利率进一步拓展向下空间。
“价格一直在往下，现在（转贴年息）差不多能做到4.55%，最后一个季度头上，大家肯定要先收一收，现在资产少，压力都不小，估计下周还会下的，”上海一银行交易员称。
中国央行公开市场本周正回购稳量操作，中标利率则出现年内第三次调降。业内人士认为，为经济保驾护航，监管层降低融资成本意图一以贯之，且最新通胀数据创近五年新低，亦为政策进一步放松提供可能。
上述交易员并谈到，随着监管加强，非标资产逐步萎缩，银行只能将目光转向债券及票据这些传统资产上来，此外同业存单近来也颇受市场欢迎，发行规模大增。
他认为，票据利率短期可能在4.50%附近有一定争夺，不过正回购利率再降为货币市场利率打开了下行空间，在宽松的政策环境下，转贴利率整体向下的势头料延续。
中国银行间资金市场周五主要回购利率 低位震荡。流动性宽裕格局不改，而在开盘价引导下回购利率也保持总体向下态势；下周资金面将迎来缴税及新股IPO两大因素扰动，或致时点性波动稍显。
以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 ：
1个月(%) 6个月(%) 一年(%)
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周五 4.6633/4.5939 4.8642/4.7901 5.1327/5.0422
上周五 4.7400/4.6664 4.8960/4.8235 5.1980/5.0890
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变动 -7.67bp/-7.25bp -3.18bp/-3.34bp -6.53bp/-4.68bp
票据回购报价方面，路透中国银票回购参考率报价 显示，今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为4.6023%，上周五为4.6674%。
票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。
电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。
注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价。(完) (发稿 边竞；审校 黄凯)
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俄罗斯能源部长诺瓦克 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡4月28日 - 市场人气改善提振380-cst燃料油远期升水走 阔，因为市场预期第一季多数时间都拖累市场的供应过剩将缩窄。 周四新加坡燃料油库存降至三个月低点，这是供应减少的一个迹象， 此前曾创下自1月4日以来最大单周降幅。 0900 GMT，洲际交易所(ICE)日期较近的380-cst燃料油跨月价差，即 从5/6月一直到9/10月，录得涨幅。 ICE-5/6月合约涨幅最大，每吨较前一交易日上涨0.25美元至0.95美 元。 除了人气好转之外，交易员还将5/6月价差上涨归因于市场参与人士 将4/5月部位展期，后者将在周末到期。 周五普氏窗口达成三笔船货交易，总计6万吨380-cst燃料油。 中石油购买了两笔，Coastal买入第三笔。 壳牌卖出两笔，贡渥(Gunvor)卖出第三笔。 自4月以来，普氏窗口总计成交358万吨380-cst燃料油。(完) (编译 李春喜; 审校 王洋)